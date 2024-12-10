Певец активно поддерживает политику Кремля

Николай Расторгуев, лидер группы "Любэ", является одним из известных российских музыкантов, активно поддерживающих политику Кремля, в том числе в отношении войны в Украине. В начале полномасштабного вторжения России в Украину он публично высказывался о необходимости "защиты интересов России" и высказывал мнения, оправдывающие агрессию.

Он также является любимым певцом лидера страны-агрессорки Путина и публично поддерживает позицию РФ по поводу конфликта. "Телеграф" вспомнит, что говорит о войне Николай Расторгуев, и выяснит, где путинист находится сейчас.

Что говорит о войне Михаил Расторгуев

Николай Расторгуев является солистом российской группы "Любэ", активно занимающейся пропагандой войны. Коллектив неоднократно ездил с концертами на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, а также незаконно посещали Крым.

Расторгуев также активно сотрудничает с российскими властями. Группа "Любэ" длительное время является частью пропагандистских мероприятий, а сам Расторгуев имеет многочисленные награды, врученные ему за заслуги перед российским государством. Его позиция по поводу войны является четкой поддержкой действий РФ, а сам артист неоднократно выступал на мероприятиях, организованных в поддержку политики Кремля.

Расторгуев также открыто поддерживает геноцид украинцев, а песня группы "Любэ" "Комбат" стала одним из неофициальных гимнов российской армии. В соцсетях музыканты группы регулярно распространяют неправдивые новости. Страница Расторгуева в Instagram заблокирована из-за украинофобных сообщений. Также в июне 2024 года профиль группы Любе на Spotify был удален.

Так, 25 февраля 2022 года Николай Расторгуев выложил сторис на своей странице в Instagram, где на картинке нарисованы руки, держащие цветок с хештегом #Давайзамир. В русском сегменте соцсетией такое изображение употребляется для постов в поддержку вторжения России и оправдания её действий. К примеру, такие посты выставила телеведущая Тина Канделаки и видеоблогер Амиран Сардаров.

Где сейчас Николай Расторгуев

На сегодняшний день Николай Расторгуев продолжает проживать в России и участвовать в пропагандистских кампаниях, поддерживающих агрессию против Украины. Певец остается активным пропагандистом и сторонником войны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что говорит о войне "Д’Артаньян" Михаил Боярский. В последние годы его имя даже больше ассоциируется именно с политическими высказываниями, а не с творчеством.