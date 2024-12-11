Загибель хлопця на канатній дорозі в Києві: кому оголосили підозру

Слідство триває

У справі загибелі юнака на канатній дорозі через Дніпро в Києві повідомлено про підозру п’ятьом особам. Четверо людей отримали підозри у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, яке спричинило загибель людини. Також підозру отримав колишній інженер з технічного нагляду КП "Плесо".

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, йдеться про проєктанта атракціону, директора підприємства, що виграло конкурс на облаштування канатної переправи, експерта приватної експертної установи, який проводив огляд атракціону, та підприємця, який експлуатував канатну дорогу. Також повідомлено про підозру колишньому інженеру з технічного нагляду КП "Плесо" у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

Слідство встановило, що в жовтні 2020 року один із Департаментів Київської міськради оголосив конкурс з пошуку інвестора для проєкту "Облаштування атракціону канатна переправа через річку Дніпро від арки Дружби народів до Труханового острова". Його переможцем стало приватне товариство, з яким уклали договір на облаштування канатної переправи. У 2024 році товариство передало атракціон в управління фізичній особі-підприємцю. В липні цього року сталевий канат канатної дороги обірвався, хлопець, який перебував на атракціоні впав у Дніпро та загинув.

Експертизи показали, що канат, який було використано для будівництва канатної дороги за своїм призначенням не може використовуватись для атракціонів, хоча директор товариства затвердив цей технічний проєкт. Саме неналежна якість троса й призвела до трагедії.

Крім того, перед передачею атракціону в управління ФОПу для отримання дозволу на виконання робіт з підвищеною небезпекою було проведено експертизу канатної переправи. При цьому експерт приватної експертної установи не звернув увагу на те, що встановлений канат не може використовуватися в канатній дорозі. Своєю чергою підприємець, згідно з інструкцією мав щодня перед початком роботи атракціону оглядати канат та відреагувати на його неналежний стан.

Колишній інженер з технічного нагляду КП "Плесо", який відповідає за експлуатацію об’єктів комунального підприємства, згідно з посадовими обов’язками повинен був здійснювати контроль за станом атракціону. Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, чиї дії чи бездіяльність призвели до загибелі відвідувача канатної переправи.

Як розповідав "Телеграф", на канатній дорозі через Дніпро в Києві в момент обриву троса перебували два брати. Один з них доїхав до кінця спуску, а другий зірвався вниз та загинув.