Загиблий був з братом: з'явилося нове відео з моментом обриву троса на канатній дорозі в Києві

Правоохоронці проводять розслідування

На канатній дорозі через Дніпро в Києві в момент обриву троса знаходилися два брати. Один з них доїхав до кінця спуску.

Про це в ефірі телеканалу "Ми-Україна" повідомила речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова. За її словами, це був старший брат хлопця, який загинув внаслідок аварії на атракціоні.

"В той день вони разом катались на цьому атракціоні. На відео бачимо, як трос обірвався, відповідно, хлопець, який був прикріплений до цього тросу, впав у воду, а його брат успішно приземлився", – заявила речниця.

Винокурова нагадала, що по цьому факту відкрито два кримінальних провадження: порушення правил безпеки під час проведення небезпечних робіт і службова недбалість. За її словами, максимальна санкція цих статей — до восьми років позбавлення волі.

Варто зазначити, що правоохоронці вже вилучили речові докази та записи камер відеоспостереження. Столична прокуратура показала відео з моментом обриву троса.

Водночас речниця зазначила, що про підозри в цій справі можна казати лише після вивчення всіх документів. Вона заявила, що слідству наразі відомо, що послуги атракціону надавала фізична особа-підприємець, яка взяла відповідне обладнання в оренду у переможців конкурсу.

"Правоохоронці вилучили документи, і ми будемо вивчати, коли, хто та чи взагалі перевіряв ці атракціони, чи були вони справні. Відповідь на всі ці запитання має дати слідство. Ми вивчаємо документи, щоби зрозуміти, в якому стані перебував цей атракціон, хто надавав ці послуги", — підкреслила Винокурова.

Нагадуємо, у Києві в неділю, 21 липня, обірвався трос атракціону над Дніпром. В той час на ньому була людина, яка пішла у воду разом із тросом.

Як виявилося, на канаті на момент аварії був хлопець 2004 року народження. Повідомлялося, що він родом із Вінниці, а до Києва приїхав на відпочинок. У понеділок, 22 липня, під час обстеження дна річки було знайдено тіло загиблого хлопця.

Раніше "Телеграф" писав, що у мережі з'явилося відео з моментом обриву троса на канатній дорозі у Києві. У підписі до запису говориться, що обрив троса стався на величезній швидкості та миттєво.