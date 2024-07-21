Все сталося миттєво: момент обриву троса на канатній дорозі у Києві потрапив на відео

Пошуки тіла продовжать у понеділок

У неділю, 21 липня, у Києві обірвалася канатна дорога над Дніпром у момент, коли нею спускалася людина. Його тіло поки не знайшли, але в мережі вже з’явилося відео обриву троса.

Записом поділився telegram-канал "Київ Інфо". Рятувальники повідомляють, що на сьогодні пошукові роботи завершено, але вони будуть продовжені 22 липня.

Відомо, що водолази вже обстежили близько 8 тисяч квадратних метрів під час занурень та близько 12 тисяч за допомогою ехолота.

У підписі до відео говориться, що обрив троса стався на величезній швидкості та миттєво.

Як повідомляють місцеві канали, під час пошукових робіт на пляж винесло тіло чоловіка, проте родичі повідомили, що це не хлопець, який зірвався у воду. Ймовірно, інший чоловік просто потонув під час плавання.

Як повідомлялося раніше, згадана вище подія сталася близько 14:00 неділі, 21 липня. Після цього у КМДА з’явилася інформація про те, що після обриву троса у воду впала дівчина. Втім, джерела "Телеграфа" у правоохоронних органах повідомили, що на тросі знаходився чоловік із Вінниці.