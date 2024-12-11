Гибель парня на канатной дороге в Киеве: кому объявили подозрение

Следствие продолжается

В деле гибели юноши на канатной дороге через Днепр в Киеве летом 2024 года сообщили о подозрении пятерым людям. Четверо получили подозрения в нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека. Также подозрение получил бывший инженер по техническому надзору КП "Плесо".

Как сообщает Офис генерального прокурора, речь идет о проектанте аттракциона, директоре предприятия, выигравшем конкурс на обустройство канатной переправы, эксперте частного экспертного учреждения, который проводил осмотр аттракциона, и предпринимателю, эксплуатировавшему канатную дорогу. Также сообщено о подозрении бывшему инженеру по техническому надзору КП "Плесо" в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Следствие установило, что в октябре 2020 года один из Департаментов Киевского горсовета объявил конкурс по поиску инвестора для проекта "Обустройство аттракциона канатная переправа через реку Днепр от арки Дружбы народов до Труханового острова". Его победителем стало частное общество, с которым заключили договор на обустройство переправы. В 2024 году общество передало аттракцион в управление физлицу-предпринимателю. В июле этого года стальной канат канатной дороги оборвался, парень, находившийся на аттракционе, упал в Днепр и погиб.

Экспертизы показали, что канат, использованный для строительства канатной дороги, не предназначен для аттракционов, хотя директор общества утвердил этот технический проект. Именно ненадлежащее качество каната и привело к трагедии.

Кроме того, перед передачей аттракциона в управление ФЛП для получения разрешения на выполнение работ с повышенной опасностью была проведена экспертиза канатной переправы. При этом эксперт частного экспертного учреждения не обратил внимание на то, что установленный канат не может использоваться на канатной дороге. В свою очередь предприниматель, согласно инструкции, должен был ежедневно перед началом работы аттракциона осматривать канат и отреагировать на его ненадлежащее состояние.

Бывший инженер по техническому надзору КП "Плесо", отвечающий за эксплуатацию объектов коммунального предприятия, согласно должностным обязанностям должен был осуществлять контроль за состоянием аттракциона. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, чьи действия или бездействие привели к гибели посетителя канатной переправы.

Как рассказывал "Телеграф", на канатной дороге через Днепр в Киеве в момент обрыва троса находились два брата. Один из них доехал до конца спуска, а второй сорвался вниз и погиб.