Трагедія на канатній дорозі: де ще є небезпечні атракціони, які можуть обірватися

Список небезпечних атракціонів

У неділю, 21 липня, Україну вразила трагедія на канатній дорозі у столиці . Трос, натягнутий над Дніпром біля пішохідного мосту, несподівано обірвався. Внаслідок аварії на тролеї загинув 20-річний хлопець із Вінниці.

"Телеграф" вирішив розповісти своїм читачам, де ще в країні є небезпечні канатні дороги та сумнівні розваги. Адже варіантів для веселого та активного відпочинку нині безліч — аквапарки, батути, всілякі гойдалки та каруселі, канатні дороги та ін.

Однак не слід забувати, що такі місця — зона підвищеної небезпеки, де можуть статися нещасні випадки та трагедії.

Почнемо зі столиці. У різних районах Києва є низка локацій, де можна отримати невелику дозу адреналіну та покататися на атракціонах. Не менш небезпечним, ніж тролів над Дніпром, є роуп-джампінг із паркового мосту.

Ще один екстремальний вид розваг – банджі-джампінг – знаходиться у столичному Гідропарку. Висота вежі — 40 м.

Основою цих атракціонів є стрибок та подальше вільне падіння з високого об'єкта та переходом в амплітуду маятника.

Роупджампінг є не лише у столиці. Така розвага є і на Дніпропетровщині. Стрибки відбуваються на Криворізькому шосе. Навіть висоту можна вибрати – 35 м та 75м.

Аналог тролея – це зіплайн. Він є на озері Дідорівка у Голосіївському лісі.

Варто зазначити, що небезпечні атракціони є не лише у Києві. Наприклад, ще один тролей є у Буковелі. Його довжина становить 1130 метрів із перепадом висоти більше, ніж 190 м.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві знайшли тіло хлопця, який зірвався з канатної дороги у Києві.