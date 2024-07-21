У Києві обірвалася канатна дорога над Дніпром: у цей час там була людина (оновлено)

На допомогу прийшли небайдужі перехожі

У Києві обірвалася канатна дорога над Дніпром. Вона була натягнута біля пішохідного мосту.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, інцидент стався у той момент, коли по канатній дорозі спускалася людина. Зазначається, що вона впала у воду.

UPD 15:10 КМДА повідомили, що на місці інциденту рятувальники шукають дівчину, яка впала у Дніпро через обрив троса атракціону. Там зазначили, що до рятувально-пошукової операції залучені спеціальна техніка та катери з водолазами.

UPD 16:10 Джерела "Телеграфа" у правоохоронних органах повідомляють, що зникла не дівчина, а хлопець 2004 року народження із Вінниці. Хлопця дістали, він мертвий – громадський діяч Олег Симороз. За його словами, з таким обладнанням неможливо було спливти нагору.

"Місто звертається і вимагатиме від правоохоронців ретельного розслідування як самої надзвичайної ситуації, так і діяльності компанії, що експлуатує атракціон, відкритий у 2021 році", — йдеться у повідомленні.

Як повідомили у поліції Києва, інформація про нещасний випадок, який трапився на атракціоні, що пролягає через річку Дніпро, надійшла до поліції Києва близько 14:00. Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група Печерського та головного управлінь поліції, працівники відділу поліції у річковому порту Київ, патрульні поліцейські та ДСНС. Пошуки людини тривають.

В головному управлінні ДСНС Києва зазначили, що повідомлення про те, що стався обрив канатної дороги, внаслідок чого людина впала у воду, надійшло о 13:42. На місці події від ДСНС працюють 5 водолазів та 1 катер.

Варто зазначити, що небайдужі громадяни кинулись рятувати людину. На відео видно, як чоловіки витягують трос з річки. Проте, за даними пабліків, трос витягли без людини.

У мережі також з'явилося фото, зроблене за кілька секунд до обриву троса. Повідомляється, що одна людина встигла перетнути річку, а іншу ще шукають водолази.

У патрульній поліції Києва повідомили, що у зв'язку з аварією на атракціоні на Набережному шосе, рух транспорту ускладнений. Водіїв закликали враховувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

Варто зазначити, що у 2018 році київська міська влада ухвалила рішення закрити та демонтувати канатну дорогу. Проте у 2021 році її згодом знову відкрили. Після початку повномасштабного вторгнення Росії атракціон не працював. Проте канатну дорогу знову запустили 6 травня 2023 року.

Нагадаємо, мешканці Києва помітно стурбувалися станом Північного мосту. У деяких місцях користувачі мережі помітили іржаві перила та потріскане покриття.