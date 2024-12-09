Що буде, якщо під час перевірки ТЦК, не відкриється "Резерв+"

У деяких випадках чоловік повинен завітати до ТЦК

Мобільний застосунок "Резерв+" став цифровізацією військового обліку. Він може згенерувати електронні військово-облікові документи й не тільки.

Очільник Черкаського ТЦК Олег Тимошенко пояснив, що може бути, якщо під час перевірки документів на вулиці "Резерв+" не відкривається. За його словами, співробітники ТЦК можуть перевірити особу через реєстр.

У разі виникнення сумнівів громадянину все ж доведеться проїхати до ТЦК для уточнення даних.

Представник ТЦК рекомендує носити з собою паперові документи або роздруківки зі застосунку для уникнення незручностей.

Нагадуємо, що військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-облікові документи . Працівники ТЦК та СП мають право перевіряти ці документи. У разі потреби до перевірки особи може долучатися поліція.

У разі відмови надавати документи або називати свої дані працівники ТЦК діють згідно з постановою Кабміну №560. Після відмови громадянином займається поліція . А уповноважений ТЦК може виписати повістку.

За порушення правили військового обліку або ухилення від мобілізації передбачено адміністративну відповідальність. Порушення карається штрафам у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Раніше "Телеграф" писав, які документи можуть перевіряти у чоловіків під час війни. Електронні військово-облікові документи мають таку ж юридичну силу, як і паперові.