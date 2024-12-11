За які порушення чоловіка можуть затримати і доставити до ТЦК

Юристи пояснили, коли затримання законне

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. У цей період представники поліції за розпорядженням ТЦК та СП можуть затримувати військовозобов'язаних.

Юристи компанії "INSEININ" надали правову оцінку таким діям. Вони пояснюють, що згідно з правилами військового обліку, громадяни зобов’язані за викликом районного ТЦК та СП з’явитися для уточнення даних, проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) або мобілізації .

Ігнорування повістки чи порушення правил обліку може кваліфікуватися як ухилення від мобілізації. За це передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. У такому разі поліція може здійснювати адміністративний розшук та доставлення порушників до ТЦК.

Затримання військовозобов’язаних можливе у таких випадках:

зафіксоване порушення правил військового обліку у реєстрі військовозобовʼязаних;

чоловік не має військово-облікового документа;

військовозобовʼязаний не перебуває на обліку або знятий з обліку;

зафіксоване ухилення від виконання військового обовʼязку у вигляді неявки за повісткою;

ігнорування направлення на проходження ВЛК.

Юристи зазначають, що згідно зі статтею 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), затримання може проводитися виключно поліцейськими за наявності обґрунтованих підстав. Самі працівники ТЦК не мають права затримувати громадян.

Нагадуємо, в умовах воєнного стану в Україні громадяни зобов’язані постійно мати при собі документи, які підтверджують особу. Для чоловіків паспорту буде недостатньо.

Військово-обліковий документ є обов’язковим для перевірки на вимогу представників ТЦК та СП або правоохоронців.

Отримати військово-обліковий документ можна у територіальних центрах комплектування, через ЦНАП або мобільний додаток "Резерв+", а також через портал "Дія". Відсутність цих документів може стати підставою для затримання або складання адміністративного протоколу .

Раніше "Телеграф" писав, як перевірити, чи підлягаєте ви мобілізації. Залежить від того, коли востаннє чоловік проходив медогляд.