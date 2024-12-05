У "Резерв+" з'явиться функція, яка дозволить відстежити повістку, як посилку

Скоро у застосунку будуть усі сервіси ТЦК

В Україні можуть з’явитися нові цифрові сервіси для військовозобов’язаних. Міністерство оборони розглядає можливість інтеграції функції онлайн-трекінгу повісток у мобільному застосунку "Резерв+".

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. За її словами, новий функціонал дозволить військовозобов’язаним відстежувати всі етапи надсилання повісток, починаючи від їх оформлення і до доставки.

"Технічно організувати трекінг не складно. Ми зараз опрацьовуємо нормативну частину, оцінюємо плюси, мінуси та можливі ризики. Якщо уряд підтримає і буде прийнято відповідне законодавство, ми зможемо розробити цей функціонал дуже швидко", — розповідає Черногоренко.

Заступниця міністра оборони також повідомила, що в мобільному застосунку можуть з’явитися й інші корисні функції:

повторне оновлення військово-облікових даних;

запуск відстрочок через застосунок;

можливість підписання смартконтрактів.

Міноборони має на меті інтегрувати всі сервіси ТЦК у "Резерв+", що дозволить створити ефективну цифрову альтернативу паперовій бюрократії.

"Ми прагнемо завершити цей процес до кінця 2025 року" — підкреслила Черногоренко.

Нагадуємо, що у "Резерв+" можна оформити відстрочку від мобілізації онлайн. Сервіс уже доступний:

людям з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення, що підтверджує отримання пенсії по інвалідності;

студентам та аспірантам, які здобувають послідовну освіту. Наприклад, після бакалавра здобувають ступінь магістра. Або ж після магістратури навчаються на аспірантурі;

багатодітним батькам, які утримують трьох або більше неповнолітніх дітей.

У Мінсоцполітики наголосили, що найближчим часом сервіс буде розширено.

Раніше "Телеграф" писав, про які зміни в житті чоловікам потрібно повідомляти ТЦК. Юристи пояснили, коли громадянина можуть оштрафувати.