Чого чекати чоловікам, які не оновили дані або проігнорували повістку

Якщо штраф не сплатити вчасно, він подвоюється

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Згідно з законодавством, всі військовозобов'язані мали оновити свої дані в ТЦК та СП, ЦНАПі або в "Резерві+" до 16 липня.

Ця вимога була закріплена Законом України № 3633-IX, який набув чинності 18 травня 2024 року. Тих, хто не дотримався цієї вимоги, можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

Що загрожує тим, хто не оновив свої дані

В Офісі омбудсмена нагадали, що керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки мають право звернутися до поліції для адміністративного затримання та примусового доставлення громадянина до військкомату у таких випадках:

не уточнили адресу проживання, контактні дані або інші персональні дані;

не прибули до ТЦК та СП або інших визначених місць для виконання обов'язків щодо військового обліку;

не повідомили про зміну місця проживання або інші зміни, що впливають на військовий облік.

Альтернативний спосіб сповіщення

Якщо поліція не зможе затримати громадянина для доставлення до військкомату, буде застосовано альтернативний метод сповіщення — відправка повістки поштою. Оскільки така повістка вважатиметься врученою навіть у тому випадку, коли поштове відділення поставить відмітку про те, що адресат її не забрав. Тому уникнення її отримання не звільняє від обов'язку з'явитися до ТЦК.

Наслідки невиконання вимог

У разі, якщо військовозобов'язаний не виконає вимогу повістки протягом 10 днів, територіальний центр комплектування має право звернутися до суду з позовом про тимчасове обмеження права такого громадянина на керування транспортними засобами до повного виконання ним своїх військових обов'язків.

Тобто, за неявку за повісткою у військкомат, можуть тимчасово залишити без водійського посвідчення.

Штрафи за порушення

За порушення правил військового обліку, тобто не оновлення даних або неявку за повісткою, передбачені штрафи від 17 до 25 тисяч гривень. Якщо їх не сплатити протягом 15 днів, то сума подвоюється.

Однак у разі незгоди зі штрафом, особа має право оскаржити його протягом 10 днів з моменту отримання постанови.

Раніше "Телеграф" писав, чому ТЦК надсилають повістки поштою. Процедура передбачена постановою Кабінету Міністрів.