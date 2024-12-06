Що буде, якщо не показати представникам ТЦК військовий квиток

За порушення правил військового обліку передбачено штраф

Військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-облікові документи. Працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) мають право перевіряти ці документи.

Чи буде відповідальність за відмову показати, наприклад, військовий квиток. Детальніше про це розповів начальник мобілізаційного відділення Одеського ТЦК та СП Володимир Богданович.

За словами представника ТЦК, перевірки документів у громадян дозволяють оперативно з’ясувати:

чи придатна особа до військової служби;

чи оновила вона свої військово-облікові дані;

чи перебуває на військовому обліку.

Співробітники ТЦК мають право перевіряти документи не лише на вулиці, а й у громадських закладах . У разі потреби до перевірки особи може долучатися поліція.

У разі відмови надавати документи або називати свої дані працівники ТЦК діють згідно з постановою Кабміну №560.

"Уповноважена особа представляється, пояснює, що зараз встановлюватиме особу. Особа може відмовитися чи не відмовитися. Якщо особа не відмовляється, її перевіряють через ТЦК та СП і якщо особа підтверджується, у неї документи в наявності, то до неї претензій немає. Така особа відпускається", — заявив Богданович.

Після відмови громадянином займається поліція . А уповноважений ТЦК може виписати повістку.

Нагадуємо, за порушення правили військового обліку та ухилення від мобілізації передбачено адміністративну відповідальність. Порушення карається штрафам у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо прийшла повістка, а ви маєте право на відстрочку. Важливо зібрати всі документи, які підтверджують право.