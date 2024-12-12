В ТЦК рассказали, как наказывают мужчин за уклонение от мобилизации

Если не оплатить штраф, дело может дойти до суда

В Украине за нарушение правил воинского учета предусмотрена административная ответственность. В таком случае правоохранители могут задержать гражданина и принудительно доставить в ТЦК и СП.

Об этом рассказал начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного ТЦК и СП Сергей Монукало в интервью "Суспільному". По его словам, 10-15% военнообязанных находятся в розыске.

Большинство оповещений осуществляется через "Укрпочту". Если лицо игнорирует повестку и не появляется в ТЦК, его данные передают исполнительной службе , которая имеет право:

блокировать банковские счета;

инициировать судебные разбирательства, которые могут привести к лишению права управлять транспортным средством.

Наказание за уклонение от мобилизации

Нарушение правил воинского учета может стать основанием для административного задержания полицией (представители ТЦК не вправе задерживать граждан). В таких случаях гражданин может быть принудительно доставлен в ТЦК с применением физической силы.

Нарушение мобилизационного законодательства предусматривает штраф в размере от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Если штраф не будет уплачен, дело передают в исполнительную службу , которая может осуществить арест имущества, блокировать банковские счета и принудительно выполнить решение через суд.

Также через суд могут оставить мужчину право управлять автомобилем.

"Пока таких конкретных случаев нет, но уже материалы есть на проработке. Это суд принимает, продолжается рассмотрение этих дел. И когда будут выводы, мы вам сообщим", — рассказал представитель ТЦК Сергей Монукало.

Ранее "Телеграф" писал, имеют ли право работники ТЦК удерживать мужчин. Юристы объяснили, что в таких случаях есть только два варианта.