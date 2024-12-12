Які продукти подорожчають найбільше до новорічних свят

В останні місяці вартість продуктів зростала через багато факторів

Попит на продукти до святкового столу починає зростати. Це призводить до їхнього подорожчання.

Керівник відділу маркетингу оптового сільськогосподарського ринку "Шувар" Тетяна Попович розповіла виданню "РБК-Україна", які продукти найбільше подорожчають до свят. Вона пояснила, що ситуація з подорожчанням продуктів святкового столу в Україні спостерігається щороку.

"Особливо з цінами на м’ясо, яйця, фрукти та овочі", — зазначає Попович.

Враховуючи поточні тенденції, експерт очікує, що до новорічних свят ціни на овочі, фрукти, м’ясо та яйця зростатимуть через підвищений попит та сезонні чинники. Проте цього року українці відчули підвищення споживчих цін ще до настання святкового періоду.

В останні місяці вартість продуктів зростала через інфляцію, збільшення виробничих витрат через подорожчання палива та енергоресурсів, неврожайність сільськогосподарських культур через несприятливу погоду. Тому загалом цієї зими вартість продуктів суттєво вища, ніж торік.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи подорожчає часник перед святами.