Ціни на оренду квартир в Одесі підняли до небес: скільки коштує винайняти житло на Новий рік

Ціни просто зашкалюють

Ціни на оренду житла в Одесі у грудні виросли щонайменше на 100-150%. Причина цьому — у новорічно-різдвяних святах. Друзі та знайомі компаніями винаймають квартири подобово, аби відсвяткувати Новий Рік. Та виявилось, що це — задоволення не з дешевих.

Вартує 1 доба оренди житла в Одесі в ніч з 31 грудня на 1 січня близько 8-10 тисяч гривень. При цьому що на сайтах з оренди житла у звичайний період вартість може складати близько 1 тисячі. То виходить, що ціни зросли у 10 разів. Відповідну інформацію поширили у телеграм-каналах.

Мешканка Одеси показала переписку з власниками квартир, де їй пропонують варіанти за захмарні гроші. Вони чесно розповідають, що під Новий рік завжди підвищують ціни. Крім того, вони кажуть, що 8 тисяч гривень — це ще акція, найнижчі ціни нібито починаються від 10 тисяч.

Цьогоріч і на новорічні атрибути ціни захмарні. Зокрема, в Одесі ціни на ялинки стартують від 2500 гривень. А у столиці новорічне дерево взагалі захмарні — менш як за 3500 його не купиш.

Також "Телеграф" нещодавно розповідав, що у Львові продають ялинки за обурливими цінами. Більшість коментаторів кажуть, що не готові витрачати таку суму на ялинки.