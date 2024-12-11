Ціни за рік піднялися вдвічі: чи здорожчає часник перед святами

На українському ринку за кіло часнику наразі в середньому потрібно віддати 163,40 гривень і його ціна упродовж року виросла через п'ять основних причин, зокрема зменшення посівних площ, а також складнощі зі зберіганням та вирощуванням

Ціни на деякі товари значно виросли й тримаються на досить високому рівні. В Україні у період 2023-2024 років вдвічі здорожчав часник і до новорічних свят не очікується значного спаду вартості на нього.

Основними причинами такої тенденції є зменшення посівних площ у Китаї, який є основним постачальником часнику, а також складнощі з вирощуванням та зберіганням вітчизняної продукції. Про це повідомила Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові для "Телеграфу".

Крім того, ціна посадкового часнику залишилася на рівні минулого року, що створює сприятливі умови для виробників. До того ж є обмеженість площ для вирощування та складність у догляді, тому пропозиція українського часнику залишається низькою, що дає шанс підтримувати високий цінник.

Згідно з прогнозом експертки, до новорічних свят значного зниження цін на часник не прогнозується через обмежену пропозицію імпортного та українського товару.

"Вітчизняний часник фактично лишається на рівні минулого року, що може свідчити про стабілізацію ціни в зимовому сезоні. Однак можливі коливання залежно від врожайності та обсягів імпорту", — резюмувала вона.

Ціни на часник в магазинах

Згідно зі даними сайту Мінфін, наразі середня вартість 1 кг часнику складає 163,40 гривень. У листопаді цінник був на рівні 178,58 гривні. Різниця склала 15,18 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що імпортні сири можуть витіснити українські. Є прогноз щодо цін перед новорічними святами.