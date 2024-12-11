Ціни від сотні тисяч гривень: у скільки обійдеться житло у Буковелі на святкування Нового року

Вільних номерів на святкування Нового року в одному з готелів вже не залишилось

У четвер, 12 грудня, в Буковелі розпочинається зимовий сезон відпочинку. Попри війну, у Буковелі традиційно аншлаг, а ціни продовжують зростати.

Телеграм-канали оприлюднили вартість готелів та умови проживання у готелі. Рахували за тиждень відпочинку на період новорічних свят.

Вартість семиденного проживання в Radisson Blu Resort Bukovel на двох становить 200 918 грн.

Проживання в Mountain Residence Apartments & Chalet в апартаментах з однією спальнею коштує 339 255 грн без знижки або 213 731 грн зі знижкою.

Оренда шале також не дешевша за готелі. Наприклад, шале Chalet Adriana обійдеться в 350 000 грн за 7 ночей без знижки або 210 000 грн зі знижкою.

Шале Villa Olexandr&Matvii коштує 252 000 грн без знижки або 192 780 грн зі знижкою.

Крім Буковеля, також популярний курорт Emily Resort у Львівській області, де вартість відпочинку за 7 ночей становить 377 600 грн. Попри високі ціни, вільних номерів на святкування Нового року в Emily Resort немає.

Раніше "Телеграф" писав, скільки коштує обід у Буковелі.