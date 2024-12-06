Захмарні ціни на ялинки у Києві: через що вартість новорічних красунь "злетіла у космос" (відео)

Більшість святкових дерев — не українські

Ціни на новорічні ялинки в Україні цього року просто космічні. Не став виключенням й Київ, де вже почали працювати ялинкові ярмарки.

З 5 грудня у столиці почали працювати 148 локацій для продажу новорічних ялинок. При чому більшість з них імпортні (Данія, Австрія, Угорщина тощо). Українських ялинок цьогоріч у Києві продається небагато, розповідає журналістка "Київ24" Ірина Коваленко.

За її словами, ялинка з Угорщини коштує близько 3500 гривень. За словами продавців, таки ціни пов'язані саме з витратами на доставку.

Українських ялинок мало, проте знайти їх у продажу можна й ціни на такі новорічні дерева значно нижче. Зокрема, продають ялинки з Полтавщини.

На вартість новорічних красунь впливає країна походження, пишність та висота, а також якість дерева. За словами продавців, ціни на імпортні ялинки стартують від 250 гривень (журналістка таких цін не знайшла та припустила, що стільки коштуватиме дуже маленька ялиночка) аж до 8 тисяч гривень. Варто зазначити, що саме 8 тисяч гривень станом на грудень 2024 року складає мінімальна зарплата в Україні.

Як розповів один з продавців, найкращі ялинки — з Данії. Адже в них найпишніші гілочки. Вони спеціально вирощені до Різдва та Нового року, їхня хвоя не обсипається, каже чоловік.

Як писав "Телеграф", ціни на ялинки в Одесі здивували мережу. Там за найскромніше новорічне деревце просять 1 800 гривень. Середні ялинки коштуватимуть приблизно 2500 — 2900 гривень. Найшикарніші екземпляри "затягнуть" на 4500 — 5000 гривень.