Акторка суттєво не змінилась з моменту виходу "Кармеліти"

Юлія Зіміна — російська акторка, яка прославилась завдяки головній ролі у серіалі "Кармеліта". На початку 2000-х його показували на "Інтері", і він був доволі популярним в Україні.

"Телеграф" з'ясував, як змінилась головна героїня Кармеліта, і що вона каже про війну Росії проти України.

Що відомо про Юлію Зіміну

Майбутня акторка народилась у Красному Куті, що в Саратовській області у 1981 році. Навчалась у музичній школі, а згодом вступила на акторський факультет Саратовської консерваторії.

Згодом Зіміна перебралась до Москви та певний час грала в "Класному театрі". У 2004 році вирішила пройти кастинг у серіал "Кармаліта". Режисер Рауф Кубаєв обрав Зіміну з 200 претенденток. Дебютна роль одразу стала успішною, адже серіал дивилися по всьому пострадянському просторі.

За сюжетом циганський барон Рамір мав видати заміж свою доньку за сина свого друга Бейбута. Однак дівчина була проти такого рішення батька. Вона закохалась у російського хлопця. Під час серіалу Зіміна показувала себе різною: стрибала через вогонь, виконувала пісні та каталась верхи. Також грала у другій частині серіалу — "Кармеліта. Циганська пристрасть".

Пізніше акторка взяла участь у пригодницькій телепрограмі "Форт Буаяр". У 2010 році стала ведучою проєкту "Доброе утро" на "Первом канале" країни-окупантки. Брала участь у російських "Танцях з зірками", а згодом у "Льодовиковий період-4" разом з чоловіком покійної Анастасії Заворотнюк — Петром Чернишовим.

Зіміна також мала ролі в серіалах "Іванови-Іванови", "Той, хто читає думки (Менталіст)", "Жінка його мрії", "Брати по обміну 1 і 2".

Як зараз виглядає і що каже про війну Юлія Зіміна

Після знімань "Кармеліти" акторці пропонували ще ролі в різних кінороботах, однак вона здебільшого відмовляла. Жінці не подобалися ті персонажі, яких вона мала б виконувати через однотипність. А в 2015 році Зіміна народила доньку і взагалі зробила паузу у кінокар'єрі.

Пізніше акторка хвалила серіал країни-окупантки "Слово пацана. Kpoв на асфальті" та назвала його найкращим за 10 років у російському кінематографі. Таким чином, Зіміна підтримала кінороботу, яка романтизує кримінал у російські провінції — розбірки різних угрупувань у 90-х, злочини, конфлікти з поліцією. Серіал фінансували з бюджету країни-агресорки, яка майже 3 роки веде криваву війну проти України та вбиває наш народ.

Зіміна мовчить про війну, розпочату Росією проти України. На її сторінці в інстаграмі немає згадок про повномасштабне вторгнення. Зараз вона продовжує бути ведучою програми "Доброе утро" на пропагандистському телебаченні.

Також акторка відвідує світські заходи та показує своїх рідних. А от у кіно вона тепер рідко знімається.

Раніше "Телеграф" розповідав, що казала про війну уродженка Харкова Лідія Ареф'єва. Вона давно знімається лише в російському кіно.