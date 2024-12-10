Был подозреваемым в мошенничестве и государственной измене: куда исчез экс-муж Подкопаевой Тимофей Нагорный

Бизнесмена обвиняли в государственной измене

Тимофій Нагорний — музичний продюсер, громадський діяч, якого багато-хто пам'ятає як чоловіка олімпійської чемпіони зі спортивної гімнастики Лілії Подкопаєвої. Останнім часом про бізнесмена немає новин у мережі.

Куди зник чоловік, і чим він зараз займається — з'ясував "Телеграф".

Що відомо про Тимофія Нагорного

Чоловік народився у 1969 році у Макіївці, що на Донеччині. У дитинстві продавав на ринку та працював вантажником у колгоспі. Навчався в училищі, а згодом у Донецькому університеті управління, де опановував менеджмент.

На початку 90-х Нагорний створив спортклуб, в якому тренував дітей з таких видів спорту. як пауерліфтинг, карате та бодібілдингу. Також заснував спортивний фестиваль "Тим Шоу". Протягом 8 років працював на шахті "Радянська" в Макіївці.

У 1999 році чоловік створив компанію "Спорт-Сервіс", яка надавала послуги з продюсерства, організації різних заходів і створенням теле- і кінопродуктів. Також став засновником благодійного фонду "Здоров'я поколінь".

Фото з мережі

Нагорний упродовж 8 років влаштовував фестиваль "Золота Лілія", який створив на честь своєї тодішньої дружини, олімпійської чемпіонки зі спортивної гімнастики Лілії Подкопаєвої. Вони перебували у шлюбі 7 років та мають двох спільних дітей — названого сина Вадима та доньку Кароліну.

Фото: TABLOID

Фото з мережі

Чоловік певний час був директором з розвитку компанії "Укрнет" та став президентом Фонду волонтерів України.

Нагорний був продюсером Міки Ньютон, яка виступала на Євробаченні-2011 від України у Німеччині. Також співпрацював з Тіною Кароль, Ані Лорак, Анастасією Петрик, Олексієм Кузнєцовим, Віталієм Козловським та іншими.

Фото з мережі

Будучи президентом Фонду волонтерів України, Нагорний запрошував лідера російського рок-гурту "Машина времени" Андрія Макаревича виступати перед біженцями з зони АТО. Брав участь у антивоєнному "Марші миру" у Москві у 2014 році, унаслідок чого був затриманий російськими силовиками. Згодом чоловіка відпустили.

Фото з мережі

Невдовзі Нагорний увійшов до десятки найвпливовіших українців за версією журналу "Фокус" у 2014 році.

У 2018 році Служба безпеки України заарештувала Нагорного за підозрою у державній зраді. Повідомлялось, що чоловіка завербували російські спецслужби під час арешту у Москві у 2014 році. Планувалось створення в Україні політичної партії, яка б фінансувалась і контролювалась з Росії. Її мета — перешкоджати вступу України до ЄС і НАТО та надати російській мові статус державної. Бізнесмен пізніше підтвердив цю інформацію. Через підозру у злочинах він також потрапив до бази "Миротворця".

Фото "ТСН"

Також Нагорному висунули ще дві підозри — шахрайство у великих розмірах і замах на злочин. Він разом із громадянином Росії мав отримати 1,1 мільйона євро від бізнесмена за сприяння у закритті кримінальної справи у країні-окупантці. Заставу у пів мільйона гривень вніс соратник бізнесмена — Алік Тарраф. Він зазначив, що до цієї суми долучалась і Подкопаєва. У 2019 році Нагорного випустили з СІЗО під домашній арешт.

Де зараз Тимофій Нагорний

На своїй сторінці у фейсбуці Нагорний вітає з днем народження політиків, співаків, спортсменів та інших публічних особистостей. Зокрема, висловлював найкращі побажання Яні Клочковій, Ользі Сумській, Віктору Ющенку та іншим.

Також чоловік періодично пише про важливість миру в Україні. Однак висловлювання мають дуже лаконічний вигляд, і при цьому він не згадує про страшні злочини країни-агресорки.

Фото з фейсбуку Тимофія Нагорного

Фото з фейсбуку Тимофія Нагорного

У 2023 році молода виконавиця Єлизавета Будицька звинуватила Нагорного у згвалтуванні. Дівчина зізналась, що це сталося у номері готелю, коли їй було 14 років. Потім ситуації кілька разів повторювалися. Утім, до правоохоронців Будицька не зверталась.

Також Нагорний публікує світлини зі своїми дітьми і демонструє заняття спортом. Судячи з останніх фото, чоловік проживає в Україні.

Фото з фейсбуку Тимофія Нагорного

Фото з фейсбуку Тимофія Нагорного

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