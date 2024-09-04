На Південноукраїнській АЕС сталася аварія? Що кажуть в "Енергоатомі"

В Енергоатомі заперечують "аварію"

На Південноукраїнській АЕС нібито сталася "аварія". Через це один з енергоблоків "зменшив видачу" і може піти на ремонт незабаром.

Про це, посилаючись на власні джерела, заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Він стверджує, що аварія нібито вже спровокувала збільшення графіків відключень світла в Україні.

"Бо енергоблок на 600 МВт знизив видачу. Швидше за все, наступного тижня піде в ремонт. Отже, переможні реляції Енергоатому щодо достроково завершених ремонтів мають не тільки радувати, але й лякати.Так, високовольтні мережі відновлюються і за пару днів будуть в порядку (наскільки це можливо). Але "сюрпризи від Енергоатому" передбачати поки не вдається. Тому до питання міністру енергетики щодо захисту розподільчих пристроїв АЕС додається питання якості ремонтів. Якщо блоки вилітатимуть взимку нам всім буде непереливки…", — каже він.

"Телеграф" вирішив прояснити ситуацію і звернувся за коментарем до "Енергоатому", де спростували інформацію, яку поширює Харченко. Там запевнили, що зниження потужності пов’язане із останніми російськими обстрілами.

"Говорячи про "аварію", ці люди просто тримають "аварію" у себе в голові. Вони не розуміють термінології", — наголосили в держпідприємстві.

Там пообіцяли пізніше дати офіційне роз’яснення ситуації на своїх офіційних ресурсах, проте додали, що перш за все йдеться про пошкодження ліній.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під час масованої атаки РФ на Україну 26 серпня від мережі тимчасово відключилися відразу чотири енергоблоки АЕС.