Топ-менеджера "Енергоатому" затримали на великому хабарі: журналіст-розслідувач розповів подробиці

У СБУ цю інформацію офіційно поки що не підтвердили

У Києві на одержанні хабара у розмірі 100 тисяч гривень було затримано топ-менеджера "Енергоатому". За попередньою інформацією, СБУ "прийняла" його біля офісу компанії.

Про це заявив на своїй сторінці у Фейсбук журналіст-розслідувач Юрій Ніколов. Інформацію також опосередковано підтвердив український нардеп Ярослав Железняк.

Наразі відомо, що під час отримання хабара у розмірі 100 тисяч гривень співробітники служби безпеки України затримали одного з топ-менеджерів компанії "Енергоатом". Це був перший "транш" за вирішення питань щодо "нечистого" постачання палива.

За інформацією Ніколова, йдеться про директора з контрольно-ревізійної роботи держкомпанії "Енергоатом" Олександра Скопича.

За словами журналіста-розслідувача, саме цей топ-менеджер на минулорічному засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка розбиралася у ймовірних корупційних закупівлях атомників, намагався переконати всіх присутніх у прозорості роботи "Енергоатому".

Приводом для засідання слідчої комісії ВР тоді стала низка розслідувань порталу "Наші гроші", журналісти якого проаналізували закупівлі "Енергоатому" та знайшли дуже підозрілі "схеми".

Олександр Скопич усі звинувачення заперечував та заявляв про повну відсутність корупції у компанії.

"Якщо хтось ще помнить довоєнні часи, то саме цей громадянин Скопич був одним з членів НАЗК у 2016-2019 роках, коли ця контора абсолютно цинічно виправдовувала корумпантів, і особисто Скопич організував протокол про визнання корупціонером голови НАБУ Артема Ситника", — додав Ніконов.

Варто зазначити, що у прес-службі СБУ цю інформацію ніяк не коментують і про затримання чиновника з "Енергоатому" нічого не повідомляють.

Нагадаємо, до "Енергоатому" вже виникали питання в українських нардепів щодо будівництва двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Тоді в компанії заявили, що ядерні реактори для ХАЕС будуть придбані з недобудованої болгарської атомної електростанції "Белене". Однак ці ядерні реактори болгарам у 90-х роках продав російський "Росатом".

"Ми однією рукою просимо накласти санкції на Росатом та російську ядерну енергетику, а іншою хочемо купити ядерний реактор їх виробництва. Сюрреалізм, одним словом", — сказав тоді депутат профільного комітету ВР, голова підкомітету газової, газотранспортної галузі та політики газопостачання Андрій Жупанін.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що СБУ та НАБУ затримали на хабарі у півмільйона доларів заступника міністра енергетики України Олександра Хейла.

Після цього Кабмін одразу ж звільнив заступника голови Міненерго. Потім раптово спливли цікаві подробиці про Олександра Хейла — він негативно висловлювався про Україну та Майдан. Чиновник публікував відповідні пости у себе в соцмережах, але потім їх видалив.