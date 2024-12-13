"Энергоатом" хочет закупить трубы по двойным ценам, — расследование

Закупка может быть связана с планами "большого атомного строительства"

"Энергоатом" планирует закупить специальные трубы для атомной энергетики по ценам, вдвое превышающим рыночные. Тендер объявлен на закупку труб для охлаждения реакторов, используемых в критически важных системах АЭС.

Руководство компании готово потратить на это более 339 миллионов гривен из государственного бюджета, хотя в последний раз такие трубы покупали вдвое дешевле. Об этом говорится в расследовании проекта "Наші гроші".

По данным тендерной документации, "Энергоатом" планирует приобрести 374 тонны специальных труб из коррозионностойкой стали. Поставка предусматривается в Нетешин, где расположена Хмельницкая АЭС. Срок выполнения заказа – до конца февраля 2025г.

Согласно документам стоимость одной тонны труб составит 20,69 евро за килограмм. Для сравнения, в 2019 году харьковский Турбоатом закупал аналогичные трубы у итальянской компании за 9,65-10,41 евро за килограмм.

По данным государственного предприятия "НИКТИТП им. Осады", цена таких труб больше зависит от содержания никеля, которого в их составе 10-14%. Однако на мировом рынке стоимость никеля с 2019 года выросла всего на 9%.

Краткий срок поставки – до конца февраля 2025 года – свидетельствует о том, что трубы уже изготовлены или производятся сейчас. Потенциальные поставщики обратились в "Энергоатом" с просьбой продлить срок поставки до мая 2025 года и изменить условия оплаты. Вместо полугодовой отсрочки платежа, они предлагают внести 50% предоплаты, учитывая специфику производства и значительные финансовые затраты.

Народный депутат Ярослав Железняк на своей странице у Телеграмм отметил, что закупка может быть связана с планами "большого атомного строительства". По его словам, 17 декабря Верховная Рада должна рассмотреть законопроект о достройке блоков ХАЭС, без которого такие закупки незаконны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что нардеп обвинил "Энергоатом" в присвоении денег из бюджета. Вокруг крупнейшей энергокомпании страны разгорается очередной громкий скандал.