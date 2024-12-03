Нардеп звинуватив "Енергоатом" у присвоєнні грошей з бюджету

Навколо найбільшої енергокомпанії країни спалахує черговий гучний скандал

Літнє збільшення тарифів на електроенергію для всіх побутових споживачів відчутно вдарило по бюджету пересічних українців. Уряд тоді пояснював зростання цін тим, що до бюджету надійдуть додаткові кілька мільярдів гривень від "Енергоатому" і це посилить економіку країни.

Однак цього не сталося, а гроші пішли невідомо куди. Про це заявив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

"А пам’ятаєте у червні цього року збільшили вдвічі тарифи на електроенергію для населення? І це мало б принести додаткові гроші до бюджету від "Енергоатому". Десь уже цього року під кілька мільярдів…..Так от, не принесе", — пише Железняк.

За його словами, "Енергоатом" організував собі переоцінку активів і тепер намагається "протягнути" через уряд свій новий фінплан, де його чистий прибуток за весь рік становитиме 394 млн. гривень.

А дивіденди, які отримає держава від роботи цієї кампанії, становитимуть лише 118,5 млн гривень, що навіть менше, ніж до підвищення тарифів на світло. Таким чином, гроші на папері просто зникли, а підвищення тарифів для населення по суті нічого не принесло.

"А відповідь проста, "Енергоатом" організував собі переоцінку активів і ось все….на папері гроші зникли. І підняття тарифів теж нічого не принесло.

А враховуючи що Уряд це погодив, то і в бюджет ці мільярди були менш потрібні ніж Міндічу і Ко…. Ще можна тарифи підняти в двічі, щоб точно всі запакувалися з атому", — резюмував нардеп.

Крім цього, Железняк нагадав про те, що кошти, отримані від підвищення тарифів, мали нібито піти, зокрема, і на будівництво 3 та 4 енергоблоків Хмельницької АЕС. Заява про зведення енергоблоків викликала широкий суспільний резонанс і експерти розкритикували такі ідеї.

Проте "Енергоатом" все одно намагається "протягнути" до парламенту проект про виділення коштів на будівництво двох енергоблоків Хмельницької АЕС, що у сучасних реаліях звучить досить дико.

Відомо, що на даний момент парламент цей проект не підтримав.

Нагадаємо, уряд 31 травня ухвалив рішення підвищити тариф на світ з 2,64 грн за 1 кВт*год до 4,32 грн /кВт*годину. Він діятиме з 1 червня 2024 року до 30 квітня 2025 року.

Для підтримки населення було запроваджено пільговий тариф, який діятиме у опалювальний сезон. Українці, які використовують електроопалювальні установки, з 01.10.24 до 21.04.25 платитимуть за старим тарифом. Тобто по 2,64 грн. за 1 кВт*год. На пільговий тариф є обмеження споживання до 2000 кВт*год електроенергії на місяць.

Раніше "Телеграф" писав, що ситуація зі світлом покращиться за однієї умови. Експерт розповів, що відключення електроенергії для побутових споживачів є неминучими, але їх тривалість намагатимуться максимально зменшувати.