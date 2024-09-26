В Міненерго підтвердили плани "Енергоатому" звести нову АЕС у незвичному місці

Як повідомили "Телеграфу" в Міністерстві енергетики, стартували підготовчі бюрократичні роботи, а станцію де-факто можуть будувати таємно

В Черкаській області Національна атомна енергогенеруюча компанія (НАЕК) "Енергоатом" дійсно планує побудувати нову атомну електростанцію, втім остаточне рішення має ухвалити Кабінет міністрів. Наразі ж відповідний проєкт ще не погодило одне з ключових міністерств.

Про це у відповіді на запит "Телеграфу" щодо побудови Чигиринської АЕС на Черкащині повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

— Міністерство енергетики України на виконання доручення прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля від 20.06.2024 № 18641/1/1-24 направило на розгляд зацікавлених центральних та місцевих органів влади, суб’єктів господарювання розроблений АТ "НАЕК "Енергоатом" проєкт розпорядження Кабінету міністрів України "Про організаційні заходи щодо будівництва ядерних установок атомної електричної станції на території Черкаської області". Лист-погодження Міндовкілля наразі не надходив до Міненерго, — зазначив він.

Також в Міністерстві енергетики додали, що за даними "Енергоатому", організація громадських обговорень та розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля проєкту нової АЕС "відносяться до компетенції Міндовкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля".

У той же час інформацію про технічні моменти будівництва нової атомної електростанції поки що засекретили.

— НАЕК зазначила, що згідно з "Переліком відомостей, які містять конфіденційну інформацію "Енергоатому", відомості, що пов’язані з реалізацією проєктів з будівництва ядерних установок компанії, належать до інформації з обмеженим доступом та є конфіденційними на час дії правового режиму воєнного стану.

При цьому звертаємо увагу, що відповідно до пункту 7 розділу ІІ Переліку відомостей, що становлять службову інформацію, затвердженого наказом Міненерго від 15.03.2023 № 92, відомості з питань, пов’язаних з проєктуванням, будівництвом, реконструкцією, технічним переоснащенням, відновленням та модернізацією об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури, крім тих, що становлять державну таємницю, належать до інформації "Для службового користування", — повідомив заступник міністра.

Разом з тим, як повідомили в Міненерго, у "Енергоатомі" виключають корупційні ризики при будівництві нової атомної станції на фоні своєрідного таємничого "режиму секретності", компанія "здійснює публічні закупівлі з дотриманням вимог ЗУ "Про публічні закупівлі", а з метою унеможливлення корупційних ризиків НАЕК реалізує політику прозорості у сфері проведення закупівель та діє її Антикорупційна програма".

Як повідомлялось, зведення нової АЕС планується поблизу міста-привида Орбіта у Чигиринському районі Черкаської обл.

Згідно з планами "Енергоатому", біля Орбіти планується зведення чотирьох нових енергоблоків за американською технологією AP1000, що буде також використана у добудові четвертого енергоблока Хмельницької АЕС, а також іще чотирьох енергоблоків інших атомних електростанцій України.

У серпні цього року стало відомо, що за результатами позачергової сесії Чигиринської міськради, "Енергоатому" вже дозволили вести геодезичні роботи на майданчику, який можуть розглядати під будівництво АЕС. Крім того, у користування НАЕКу планують передати близько 40 гектарів землі під будівництво нової станції.