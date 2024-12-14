Историк рассказал, как на самом деле появилось реестровое казачество и кто добился привилегий для них

Из рядов реестрового войска вышли многие выдающиеся гетманы-полководцы

Времена сурового, но справедливого короля Стефана Батория воспринимались казаками как целая эпоха. Он был сыном князя Трансильвании Стефана IV и именно он фактически основал реестровое казачество.

Запорожские казаки, выполнявшие роль щита на юго-восточных границах Речи Посполитой, в планах Батория занимали не последнее место и он даровал им много привелегий.

Об этом историк Сергей Махун рассказал в статье для "Телеграфа" — "Отец реестрового казачества" Стефан Баторий: как трансильванец прославил Речь Посполитую и помог Украине.

Многие чиновники Речи Посполитой хорошо знали о боевом опыте трансильванца, который еще в 1575 года он разгромил войска давних врагов поляков – Габсбургов.

Взойдя на престол и уладив внутриполитические дела Стефан Баторий начал готовиться к войне с Московским царством, захватившим Лифляндию — историческую область на территории современных Латвии и Эстонии. За северную Прибалтику продолжали бороться не только Московское царство и Речь Посполитая, но еще два королевства – Датское и Шведское.

Запорожские казаки в планах Стефана Батория занимали одно из ключевых мест и он счел нужным иметь их на военной службе. Именно он фактически основал реестровое казачество (подотчетное только варшавскому правительству), издав в сентябре 1578 года указ под названием "Постановление с низовиками". Количество реестровых казаков король увеличил до 500, а в 1583 году – до 600.

Реестровые казаки

По соглашению с королем казаки освобождались от уплаты налогов и получали полную независимость от местной администрации. Казаки получили привилегию на владение городком Трахтемиров – центром староства Киевского воеводства, раскинувшимся на Днепре выше Канева. Там, в Зарубинском монастыре, казаки открыли госпиталь.

Запорожцы имели свой арсенал и очень важную привилегию, которая освящала законность устройства "низовиков": король передал им клейноды (хоругвь, бунчук, булаву и печать).

Король Речи Посполитой Стефан Баторий. Картина Мартина Кобера, 1583 год

Во времена правления Стефана Батория реестровые казаки принимали активное участие на финальном этапе Ливонской войны, в том числе в боях на Северщине.

Король совершил три победных наступательных похода на территорию Московского государства, для которых мобилизовал около 48 тысяч воинов против 200-тысячной армии врага.

Войска Речи Посполитой осадили и захватили в августе 1579 года штурмом Полоцк (оккупированный перед тем московитами), а затем уже на территории Московского царства – Великие Луки и Невель, Холм и Себеж.

Стефан Баторий под Псковом. Картина Яна Матейко, 1872 год

Стефан Баторий первым очертил права и обязанности реестрового казачества на службе Польской Короны. Из рядов реестрового войска вышли такие выдающиеся гетманы-полководцы, как Богдан Хмельницкий, Петр Конашевич-Сагайдачный и Петр Дорошенко.

Четкая организация реестровиков – составление списков – помогала правительству в Кракове, а затем в Варшаве постоянно иметь наготове без больших расходов боеспособное войско. Казаки участвовали в войнах Речи Посполитой с Московией, Швецией, Турцией и Крымским ханством.

После смерти 1586 года Стефана Батория реестровики продолжали служить польским королям.

Численность реестровых казаков "при Польше" в период конца XVI — начала XVII веков колебалась, по официальным документам, от 600 до 40000. Несмотря на то, что казаки несколько раз спасали Речь Посполитую от разгрома, короли и магнаты постоянно ущемляли "Вольности Запорожские".

Так, на Хотинскую войну 1621 года правительство призвало 40000 казаков, но после победы украинско-польского войска над турецко-татарским сейм составил реестр всего в 6000 казаков.

Однако именно период правления трансильванца Стефана Батория ознаменовалась формированием такого явления, как реестровое казачество.

Схватка казаков с татарами. Картина Юзефа Брандта, ориентировочно 1890 год

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