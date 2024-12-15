Не радянська? Яку легендарну зброю СРСР вкрав у Заходу (фото "оригіналів")

Радянські зразки зброї виявилися копією іноземних зразків.

СРСР був відомий своєю тотальною крадіжкою творів мистецтва та технологій. "Великий і могутній" крав навіть зразки стрілецької зброї.

Про це розповів український політолог, провідний та офіцер ЗСУ Тарас Березовець. Зокрема, він згадав, що "знаменитий" автомат радянського конструктора Михайла Калашнікова АК-47, який дав початок однойменній серії зброї, насправді був скопійований з німецької штурмової гвинтівки StG 44. Її творцем був Хуго Шмайссер.

"Чутки про плагіат також посилюються тим, що після Другої світової війни в місто Іжевськ, Росія, де був створений АК-47, було вивезено для технічного розбирання понад 50 зразків німецької гвинтівки Stg-44", — пише Березовець.

Як зазначив Березовець, у 1946 році Шмайссеру було запропоновано виїхати до СРСР в якості консультанта. До 1952 року німецький конструктор жив у Іжевську — там же створювали АК-47.

Сам же Калашніков жодної участі у розробці нової зброї не брав, а нібито пиячив і заважав німецьким конструкторам, пише Березовець.

Цікавим є той факт, що через чотири роки після смерті Калашнікова в Москві було встановлено пам’ятник зброяреві, на якому було виявлено схему німецької штурмової гвинтівки StG 44. Про це писав у Facebook редактор журналу Rolling Wheels Юрій Пашолок. Щоправда, пізніше цей елемент пам’ятника спиляли.

Водночас зовні схожі такі зразки зброї, як німецький пістолет Walther PPK, випущений у 1929 році та радянський пістолет Макарова (ПМ), випущений наприкінці 1940-х – на початку 1950-х років.

Відмінність у конструкціях магазинів полягає у способі їх фіксації. У пістолета Walther PPK магазин фіксується кнопкою, розташованою в задній частині рукояті, у ПМ клямка магазину розташована знизу.

Крім того, найвідоміший радянський пістолет з часів Другої світової війни — "Тульський Токарєва", він же "ТТ" — виявився копією Browning 1903. Основні відмінності — це накладка на рукояті, прихованість курка для ручного взводу та наявність запобіжника.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фільми СРСР вкрав у Заходу.