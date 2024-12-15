"Было бы желание". Как наказать учителей, игнорирующих украинский язык в школе

Государство должно обратить внимание на сознательное нарушение законодательства педагогами

Верховная Рада приняла три закона, обязывающих преподавателей учебных заведений во время образовательного процесса разговаривать на украинском языке. И несоблюдение их норм является нарушением.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал первый образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев. Он объяснил, как можно наказать нарушителей законодательства.

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Эксперт говорит: чтобы зарегистрированный в Верховной Раде законопроект №12086 об использовании государственного языка школьниками на перерывах не был декларативным, нужно начинать со взрослых.

— Учителя иногда говорят по-русски на переменахх, а иногда и на уроках. Это вообще неприемлемо, — говорит первый образовательный омбудсмен. — Но вы ошибаетесь, что нельзя ничего сделать. У нас есть законы "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", "Об образовании", "О полном общем среднем образовании". Там четко прописано, что человек на работе во время выполнения своих должностных или служебных обязанностей (а учитель на переменке тоже работает) должен использовать государственный язык.

По словам педагога, за то, что государственный язык не используется, могут быть санкции: выговор, увольнение.

— Хотя я, честно говоря, не знаю случаев, чтобы уволили за то, что человек игнорирует государственный язык. А стоило бы обратить на это внимание.

Этот законопроект является одним из ряда близких по содержанию и направлению других законов. Было бы желание применять это законодательство. Законопроект, вновь обращающий внимание общества на важность украинского языка, должен в этом помочь, — подытожил первый образовательный омбудсмен.

"Телеграф" ранее писал, почему украинский язык на перерывах необходим.