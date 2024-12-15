По базі ОМОН? Чечню атакували дрони, розміром із літак, прогриміли вибухи (відео)

У мережі вже з’явилися відео з моменту атаки

У неділю, 15 грудня, у столиці Чечні, місті Грозному, пролунав вибух через атаку безпілотного літального апарату розміром із літак. При цьому в ряді областей Росії цієї ночі також було голосно.

Telegram-канали пишуть, що у Чечні чули вибух приблизно о 07:45. Перед вибухом місцеві люди чули характерний звук безпілотника.

Як повідомляє паблік Exilenova+, удар нібито припав по базі Омону у Грозному. Подробиці події встановлюються. Водночас у соцмережі з’явились відповідні відео.

У той же час паблік Niyso заявляє, що, за попередньою інформацією, була атака двох безпілотників. Один дрон нібито вдарив по 2-му полку, а інший по базі ОМОНу.

Через деякий час пролунало ще два вибухи.

"До падіння чітко чути були звуки стрілянини. Тобто співробітники були готові до прильотів і стріляли по безпілотниках, проте вони нічого не змогли зробити", — йдеться у повідомленні.

Вибухи у Росії вночі 15 грудня

Гучно було у Краснодарському краї, Курській та Білгородській областях.

За даними Міністерства оборони Росії, над РФ та Чорним морем нібито збили 13 із 15 безпілотників.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 12 грудня поточного року глава Чеченської Республіки (РФ) Рамзан Кадиров підтвердив чергову атаку із застосуванням безпілотника на будівлю полку спецпризначенців у місті Грозний.

Також 4 грудня голова Чечні Рамзан Кадиров визнав атаку БПЛА на полк поліції спецпризначення імені Ахмата Кадирова.

А у жовтні в Чечні дрони атакували університет спецназу Кадирова.