У США помітили "НЛО" над одним із штатів: люди намагалися його збити (фото, відео)

"НЛО" схожі на безпілотники, але набагато більше за розмірами, ніж звичайні комерційні

В американському штаті Нью-Джерсі, де протягом кількох тижнів фіксують невідомі дроти, що літають, в небі помітили нові загадкові об’єкти. Новообраний президент США Дональд Трамп вимагає від військових, щоб не пояснили громадськості, що це було.

Про це пише AP. При цьому деякі ЗМІ вже встигли прозвати невідомі об’єкти як "НЛО".

Очевидці кажуть, що ці НЛО схожі на безпілотники, але набагато більше за розмірами, ніж звичайні комерційні. При цьому люди буквально намагаються їх збивати. На одному з опублікованих відео чути звуки пострілів.

Як повідомляє ABC News, 15 грудня в міжнародному аеропорту "Стюарт" біля Нью-Йорка закривали злітно-посадкові смуги на годину через виявлений у цьому районі невідомий безпілотний літальний апарат.

Губернатор штату Нью-Йорка Кеті Хочул звернулася за федеральною допомогою на тлі багатьох випадків із фіксацією невідомих БПЛА. Вона наголосила, що "це зайшло надто далеко".

Хочу закликала Розвідувальний центр штату Нью-Йорк розслідувати інциденти з дронами. Але, крім того, вона закликала Конгрес ухвалити Закон про безпеку та повторну авторизацію, який посилить нагляд FAA за дронами та надасть більше повноважень державним та місцевим правоохоронним органам для розслідування цієї діяльності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українські війська зафіксували "НЛО" над зоною бойових дій.