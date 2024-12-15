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Тривога в Київській та інших областях: де лунали вибухи і що відомо про нічну атаку (оновлено)

Автор
Анастасія Мокрик
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У ряді областей України лунали вибухи Новина оновлена 15 грудня 2024, 07:08
У ряді областей України лунали вибухи. Фото Колаж "Телеграфу"

Загроза застосування ворогом БПЛА залишається

У ніч на 15 грудня у багатьох областях України було оголошено повітряну тривогу. У ході неї в низці міст пролунали вибухи.

Інформація про це була опублікована у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ. Тим часом у соціальних мережах пишуть, що тривога була пов’язана із загрозою застосування балістичного озброєння, а також через атаку безпілотниками.

О 03.11 військові заявили про відбій загрози застосування ворогом балістичного озброєння. При цьому ворожі БПЛА продовжили фіксувати у повітряному просторі.

Де пролунали вибухи

За інформацією моніторингів, вибухи лунали тут:

  • 00:23 Полтавська та Чернігівська області;
  • 00:45 Хмельницька область;
  • 02:06 Київська область (Яготин);
  • 03:19 Миколаївський район;
  • 04:50 Кривий Ріг;
  • 06:22 Миколаївський район.
  • 06:34 Дніпро (район).

Оновлено: о 07:04 у Миколаєві пролунали вибухи.

Де була і є загроза БПЛА

Ворожих безпілотників було зафіксовано у бік Харківщини, Полтавщини, Миколаївщини, а також Черкаської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Одеської, Вінницької, Київської областей.

Станом на 06:07 ситуація така:

  • Дніпропетровщина→Кам’янське/м.
  • Дніпропетровщина→Дніпро.
  • Миколаївщина→Миколаїв/р-н.
  • Море→Одещина/Миколаївщина

Карта тривог станом на 3:03.

Де тривога зараз

Станом на час виходу публікації ситуація така:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 14 грудня в Одесі пролунали вибухи.

Теги:
#Україна #Вибухи #БПЛА #Повітряна тривога