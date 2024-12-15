Тривога в Київській та інших областях: де лунали вибухи і що відомо про нічну атаку (оновлено)
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Загроза застосування ворогом БПЛА залишається
У ніч на 15 грудня у багатьох областях України було оголошено повітряну тривогу. У ході неї в низці міст пролунали вибухи.
Інформація про це була опублікована у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ. Тим часом у соціальних мережах пишуть, що тривога була пов’язана із загрозою застосування балістичного озброєння, а також через атаку безпілотниками.
О 03.11 військові заявили про відбій загрози застосування ворогом балістичного озброєння. При цьому ворожі БПЛА продовжили фіксувати у повітряному просторі.
Де пролунали вибухи
За інформацією моніторингів, вибухи лунали тут:
- 00:23 Полтавська та Чернігівська області;
- 00:45 Хмельницька область;
- 02:06 Київська область (Яготин);
- 03:19 Миколаївський район;
- 04:50 Кривий Ріг;
- 06:22 Миколаївський район.
- 06:34 Дніпро (район).
Оновлено: о 07:04 у Миколаєві пролунали вибухи.
Де була і є загроза БПЛА
Ворожих безпілотників було зафіксовано у бік Харківщини, Полтавщини, Миколаївщини, а також Черкаської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Одеської, Вінницької, Київської областей.
Станом на 06:07 ситуація така:
- Дніпропетровщина→Кам’янське/м.
- Дніпропетровщина→Дніпро.
- Миколаївщина→Миколаїв/р-н.
- Море→Одещина/Миколаївщина
Карта тривог станом на 3:03.
Де тривога зараз
Станом на час виходу публікації ситуація така:
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 14 грудня в Одесі пролунали вибухи.