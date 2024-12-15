Ворог тисне на Курахівському та Покровському напрямках, але у ЗСУ є успіхи (актуальні карти)

Війна увійшла у "складний період"

Наступ росіян продовжується з різною інтенсивністю по всій лінії фронту, але основними напрямками для них залишаються Покровський та Курахівський напрями, куди стягнули основну частину сил. При цьому відбувся масштабний зустрічний бій біля Піщаного на Донеччині та сили ЗСУ відкинули ворога назад.

За даними Генштабу за минулу добу, 14 грудня, по всій лінії фронту було зафіксовано 292 бойові зіткнення. Українські захисники ліквідували 1280 російських військових.

Також загарбники втратили 12 танків, 32 бойові броньовані машини, 26 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 2 засоби ППО, 127 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети, 181 автомобіль та 4 одиниці спеціальної техніки.

Найбільш "гарячими" напрямками на фронті залишаються Покровський, Курахівський, Сіверський та Куп’янський напрямки..

На Курахівському напрямку Сили оборони відбивали ворожі атаки в районах населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Зоря, Курахове, Лисівка, Єлизаветівка, Аннівка та Успенівка, де окупанти за підтримки авіації 50 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

При цьому ворожі війська мають певні успіхи на цьому напрямку і просування в районі Курахового.

На Куп’янському напрямку за добу окупанти здійснили три атаки. Сили оборони зупинили всі штурмові дії противника у районах Лозової.

Проте противник просунувся у районі Дворічної на Харківщині.

На Покровському напрямку українські захисники відбили 52 ворожі атаки різної інтенсивності в районах населених пунктів Миролюбівка, Луч, Лисівка, Даченське, Нова Праця, Сухий Яр, Зелене, Піщане, Петрівка, Шевченка, Новотроїцьке, Українка та Новооленівка.

Водночас противник завдав ударів штурмовою та бомбардувальною авіацією в районах населених пунктів Стара Миколаївка, Нова Полтавка, Гродівка.

Відбувся великий зустрічний бій біля Піщаного на Покровському напрямку на Донеччині — Силам Оборони України вдалося змусити ворога втекти. Тут росіяни розпочали висування штурмових груп для захоплення села. Так співпало, що на цей час було заплановано стабілізаційні дії наших військ у напрямку села Шевченка.

Орієнтовні сили обох сторін були рівні. Відбувся зустрічний бій із застосуванням гранат, ручних гранатометів та стрілецької зброї. Сили Оборони дали бій, ворог відкотився до посадок біля Шевченка.

Ворог завдавав ударів засобами бомбардувальної авіації на Сіверському напрямку. Силами оборони України відбито 55 ворожих штурмів поблизу Верхньокам'янського, Білогорівки, Спірної, Виїмки та Берестового.

Воїни ЗСУ продовжують активними діями завдавати загарбницьким військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в глибокому тилу.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна не має достатньо військової сили для силового звільнення всіх окупованих територій, включаючи Крим. Керівництво держави шукає дипломатичні шляхи повернення частини захоплених земель після вступу до НАТО.

Підтримка партнерів поки що не відповідає потребам України для активних бойових дій.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни змогли просунутися на Харківщині в районі Дворічної. Вони перекидають нові війська через річку Оскол у районі захопленого населеного пункту Масютівка.