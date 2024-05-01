В Україні все менше шкіл викладають російську мову: обмудсмен назвав кількість тих, що залишилися

Навчальні заклади дедалі більше неохоче викладають російську мову

В Україні за рік скоротилася кількість шкіл, де вивчають російську мову. На сьогоднішній день функціонує лише три такі навчальні заклади.

Про це повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремень у звіті минулого року. Загальна кількість учнів, які навчаються російською, скоротилася до 0,01%.

До початку повномасштабного вторгнення у 2021 році 454,8 тисячі українських школярів вивчали російську мову. У 2022 році, після повномасштабного вторгнення, їхня кількість скоротилася приблизно до 4 тисяч осіб по всій Україні. 2023 року російську мову як предмет вивчали вп’ятеро менше школярів — 768 осіб.

Викладають російську мову, станом на 2023 рік, лише три навчальні заклади по всій Україні у 45 класах. 2022 року шкіл налічувалося 29, а класів — 192.

"Процес дерусифікації загальної середньої освіти не пов’язаний зі зміною нормативно-правової бази чи адміністративним тиском, а є реакцією українського суспільства на воєнні злочини та геноцид, скоєні російською федерацією проти українського народу", — зазначив Тарас Кремень у звіті.

Також "Телеграф" розповідав про те, що в Україні новий мовний скандал із відомим волонтером. Телеканал покликав в ефір Юрія Сапронова, а потім вигнав його.