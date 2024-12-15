Україна придумала, як допомогти Сирії: Зеленський розкрив деталі

Київ розірвав відносини із Сирією після того, як Башар Асад підтримав претензії Росії на українські території.

Україна вже активно контактує з новою владою Сирії щодо постачання продуктів харчування. Наразі обговорюються питання логістики.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні.

"Це наша гуманітарна програма, яка вже зробила багато для стабілізації продовольчої ситуації у складних регіонах світу. Зараз ми можемо допомогти сирійцям українською пшеницею, борошном, нашим маслом — нашими продуктами, які глобально працюють для забезпечення продовольчої безпеки", — сказав він.

Зеленський додав, що Україна має намір підтримувати регіон, щоб "спокій там міг стати для нас опорою у русі до реального миру".

Він також зазначив, що вже є контакти з питань логістики як із партнерами, так і із сирійською стороною.

Як повідомлялося раніше, наприкінці листопада повстанці руху "Хаят Тахрір аш-Шам" почали раптовий наступ у бік Алеппо і після нетривалих боїв зламали опір урядових сил. Протягом кількох днів вони змогли дістатися до інших ключових міст країни, і за підтримки решти бунтівних сил завершили повалення режиму Башара Асада до 8 грудня.

Режим Асада тримався в основному на підтримці Росії та проіранського шиїтського руху "Хезболла", але перша загрузла у війні в Україні, а друга зазнала серйозних втрат під час зіткнень з Ізраїлем.

Варто зазначити, що Україна у 2016 році закрила посольство у Дамаску через злочини Асада проти сирійських громадян, а у 2018 сирійське посольство було закрито у Києві. 2022 року Асад визнав "незалежність" так званих "лнр" і "днр", після чого Україна та Сирія розірвали дипломатичні відносини.

"Телеграф" розпитав докладніше кандидата політичних наук Максима Яли про те, що чекає на Сирію після зміни керівництва і хто з іноземних гравців переміг у цій ситуації.