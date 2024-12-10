Мріяв стати журналістом і мав зв’язки з Аль-Каїдою: що відомо про лідера повстанців в Сирії

Він має вдосталь скелетів у шафі.

Після того, як режим Асада впав, у Сирії не залишилось офіційної влади. Хто очолить країну, поки там не проведуть законні вибори? Лідер опозиційних сил Сирії Абу Мухаммед аль-Джулані сказав, що тепер законним власником країни є народ. Та до самого Джулані у світі ставляться з пересторогою. Перш за все — через його минулі зв’язки з екстремістами-ісламістами, а також Аль-Каїдою.

Його організація — HTS — визнана США терористичною, і перебуває під таким статусом ще з 2018 року. По суті HTS є колишньою філією Аль-Каїди. Вона утворилася у 2017 році після злиття в єдину армію декількох потужних антиурядових угрупувань. І лідером її є Джолані.

Він народився в Сирії, закінчив тут школу і вступив до університету на журналістику. Але не закінчив його — почалась війна і він виїхав до Ірану. Там разом з Аль-Каїдою почав боротьбу з США.

Нещодавно в інтерв’ю CNN він так пояснював своє минуле: "Людина в двадцять років матиме іншу особистість, ніж людина в тридцять чи сорок років і, звичайно, у п’ятдесятилітню. Це людська природа". Тобто він натякає на серйозні трансформації з того часу, коли був частиною "Аль-Каїди".

За даними видання, зв’язки з Аль-Каїдою він розірвав давно — коли повернувся до Сирії з Іраку, коли на батьківщині почалась громадянська війна. Так він очолив філію терористичного угруповування в Сирії під назвою "Джабхат ан-Нусра". Щоб розірвати зв’язки з Аль-Каїдою, на початку 2017 року організацію перейменували на "Організацію звільнення Леванту".

Тепер 42-річний Джулані почав використовувати своє справжнє ім’я Ахмед Хусейн аль-Шараа, вочевидь, намагаючись перетворитись з лідера терористів на політика.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що Ізраїль масовано атакував військові цілі у Сирії. Знищено десятки вертольотів та винищувачів.