Украина придумала, как помочь Сирии: Зеленский раскрыл детали

Киев разорвал отношения с Сирией после того, как Башар Асад поддержал притязания России на украинские территории

Украина уже активно контактирует с новой властью Сирии относительно поставок продуктов питания. Сейчас обсуждаются вопросы логистики.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении. По его словам, он обсудил с чиновниками МИД и Минагро вопросы помощи сирийцам в рамках программы "Зерно из Украины".

"Это наша гуманитарная программа, которая уже сделала многое для стабилизации продовольственной ситуации в сложных регионах мира. Сейчас мы можем помочь сирийцам украинской пшеницей, мукой, нашим маслом – нашими продуктами, глобально работающими для обеспечения продовольственной безопасности", — сказал он.

Зеленский добавил, что Украина намерена поддерживать регион, чтобы "спокойствие там могло стать для нас опорой в движении к реальному миру".

Он также отметил, что уже есть контакты по вопросам логистики как с партнерами, так и с сирийской стороной.

Как сообщалось ранее, в конце ноября повстанцы движения "Хаят Тахрир аш-Шам" начали внезапное наступление в сторону Алеппо и после непродолжительных боев сломали сопротивление правительственных сил. В течение нескольких дней они смогли добраться до других ключевых городов страны, и с поддержкой других мятежных сил завершили свержение режима Башара Асада до 8 декабря.

Режим Асада держался в основном на поддержке России и проиранского шиитского движения "Хезболла", но первая увязла в войне в Украине, а вторая понесла серьезные потери во время столкновения с Израилем.

Стоит отметить, что Украина в 2016 году закрыла посольство в Дамаске из-за преступлений Асада против сирийских граждан, а в 2018 сирийское посольство было закрыто в Киеве. В 2022 году Асад признал "независимость" так называемых "лнр" и "днр", после чего Украина и Сирия разорвали дипломатические отношения.

"Телеграф" расспросил подробнее кандидата политических наук Максима Яли о том, что ждет Сирию после смены руководства и кто из иностранных игроков победил в этой ситуации.