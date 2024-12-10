Для Путіна погано: чого чекати після повалення Асада у Сирії

Міжнародник оцінив останні події на Близькому Сході

Світ продовжує смакувати стрімке падіння режиму Башара Асада у Сирії, який здобув репутацію одного із найжорстокіших диктаторів. Адже щодня з’являються цікаві подробиці: втеча диктатора до Москви, звільнення в'язнів із катівень та оголошення винагороди за офіцерів, причетних до воєнних злочинів проти цивільного населення.

Події на Близькому Сході, попри географічну віддаленість, мають велике значення і для війни Росії проти України. "Телеграф" розпитав про це детальніше кандидата політичних наук Максима Ялі.

Чому це важливо для України та погано для Путіна

Російський диктатор Володимир Путін роками підтримував режим диктатора Башара Асада військовою допомогою, зброєю та живою силою. Поразка його союзника матиме величезні наслідки і мова не лише про втрачену репутацію сильного гравця у регіоні.

"Важливий для нас момент — перемовні позиції Володимира Путіна зазнали втрат. Це має значення для України напередодні можливого початку перемовин щодо закінчення російсько-української війни", — розповідає Максим Ялі.

Окрім того, другим важливим моментом є те, що зменшиться вплив Росії не лише в регіоні Близького Сходу, але й в Африці. Адже її військові бази в Сирії були важливими логістичними ланцюгами проєктування сили та впливу в Африці.

Що буде далі?

Сирія має стратегічне розташування та до 2011 року експортувала нафту, виробляючи приблизно 380 тис. барелів чорного золота на день. Але надій на те, що розорена диктатором країна швидко розбагатіє та взагалі матиме якусь надію на щасливе майбутнє, мало.

"По-перше, хоч нафта там і є, але і її обмаль. Сирія ніколи не була значним експортером нафти на світовому ринку", — розповідає політолог.

Щасливе майбутнє Сирії поки що під великим питанням, адже різні регіони країни контролюються різними ідеологічно та навіть етнічно угрупованнями. Ці сили воювали між собою та продовжують лишатися противниками.

"Зокрема, протурецькі угруповання ведуть бойові дії з сирійськими курдами. Забагато там інтересів і впливів. Бачимо, що Ізраїль так само намагається використати момент. Поки що говорити про те, що настане мир після повалення режиму Башара Асада не слід. Тим більше, що ми маємо наочний приклад, де так само залучені різні етноси та угруповання, — це події, які почались паралельно з Сирією під час арабської весни. Це Лівія, де і досі не настало повного миру і час від часу спалахують протистояння між угрупованнями, зокрема, і за контроль нафтовими покладами", — підсумував Ялі.

Що відбувалося останніми днями

У Сирії після 13-річної громадянської війни буквально за 11 днів приголомшливий наступ поклав край режиму Асада. Наступ очолювала Хаят Тахрір аш-Шам. Експерти приписують колишньому командиру Аль-Каїди Абу Мохаммеду аль-Джолані вербування тимчасової коаліції бойовиків, щоб покласти край глухому куту.

Повстанські групи наблизилися до столиці Дамаска, захоплюючи передмістя за передмістям. Дамаск пав у неділю, 8 грудня, тоді стало зрозуміло, що режим також повалений. Люди швидко почали демонтувати символи правління родини Асадів, дехто грабував його будинок у центрі міста. Інші досліджували сумнозвісні в’язниці після того, як повстанці звільнили тисячі затриманих.

Детальніше про ситуацію в Сирії, можна дізнатись в матеріалі "Телеграфу".

Раніше "Телеграф" також писав про те, що Ізраїль масовано атакував військові цілі у Сирії. Знищено десятки вертольотів та винищувачів.