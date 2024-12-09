Військовослужбовець та духовний лідер Саїд Ісмагілов про повалення режиму Асада в Сирії

Повалення режиму Башара Асада — це заслуга Збройних сил України. І це не жарт. За великим рахунком, постання Вільної Сирії — це продовження Арабської весни, що була задавлена російським валенком в інтересах збереження режиму сирійського диктатора.

Саме російськими штиками, килимовими бомбардуваннями Алеппо, використанням фосфорних бомб і хімічної зброї вдалось задушити прагнення сирійців до повалення династичного режиму Асадів. Весь час ця диктатура трималась на пригожинських вагнерах і обмеженому контингенті російських льотчиків.

Війна проти України круто обмежила цей контингент, що був перекинутий на наш театр бойових дій. І коли легко озброєні загони повстанців пішли у наступ, вони самі не очікували, що так легко дійдуть до Дамаска. Росіян для зупинення наступу не вистачало, а армія Асада тікала швидше за нього.

Даю вам стовідсоткову гарантію — програй Україна війну — Сирія не змогла б скинути цей режим. Як це не дивно, але доки ми боремось, інші країни мають можливість позбавитись від російського ярма, бо ресурсів Москви вже не вистачає на всіх.

Режим впав феноменально швидко і неочікувано, так само впаде і Росія, її населення, що керується телевізором, цього відразу і не зрозуміє. Ворог слабкий як ніколи, просто нам українцям треба протриматись. Впасти ми могли у лютому 2022 року, а зараз це вже тупо і безглуздо, бо ми їх дотискаємо. Звідки я знаю? Я вам надалі розповім, що я бачу у Вовчанську, ви будете шоковані.

Джерело: пост Ісмагілова у Facebook.