Забудьте про Діда Мороза. Як його правильно називати українською

Традиційні зимові свята є прекрасною нагодою відчути добро та цінності

В Україні скоро святкуватимуть Новий Рік — свято, яке чекають всі діти з нетерпінням, адже до кожної оселі має прийти Дід Мороз. Проте у європейських країнах такого персонажа просто не існує

"Телеграф" розповість, як в Україні слід називати казкового персонажа. І чому казати "дід мороз" це радянщина.

Варто зауважити, що головним зимовим персонажем на Заході є Святий Миколай. Навіть в Америці усім відомий Санта Клаус — це Saint Nikolas, що в перекладі означає Святий Миколай, а не Дід Мороз.

Період 30-х років 20-го століття запам’ятався в історії як час лютих політичних репресій в СРСР та боротьби з церквою. Відтак, будь-які святкування релігійних свят були під забороною.

Лише у 1935–1936 роках радянська влада вирішила дозволити святкувати Новий рік. Однак без натяку на релігійних персонажів, будь-яких символів та атрибутів.

У1935 році з’явилася теза, що потрібно організовувати святкування Нового року з новими радянськими традиціями та новими символами. Озвучив її соратник Сталіна Павло Постишев.

А вже у 1937 році з легкого пера пропагандистів виник культ новорічного персонажа Діда Мороза. Так намагалися усунути або принаймні зменшити вплив церкви та церковних традицій серед людей.

У міфології Дід Мороз був повелителем зими й у різних регіонах мав різні імена. У відкритих джерелах можна зустріти такі назви: Тріскун, Студенець, Карачун, Зимник і Мороз.

Зараз час, коли варто повертатися до власних цінностей та витоків. Навіть якщо ви не є прихильником(-цею) християнства, традиційні зимові свята є прекрасною нагодою відчути добро та цінності, про які із сучасним темпом життя можна забути.

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