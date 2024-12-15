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Політологи пояснили закиди Бойка про "насильство над українцями"

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Юрій Бойко Новина оновлена 15 грудня 2024, 21:33
Юрій Бойко. Фото УНІАН

Треба думати не лише про фронт, а й про тил, каже Яхно

У неділю, 15 грудня, українське суспільство вибухнуло емоціями через заяви нардепа Юрія Бойка, який очолює в Раді депутатську групу "Платформа за життя і мир". Він розкритикував атаки на російську мову, Українську православну церкву, знесення пам'ятників і перейменування міст.

Політолог Олеся Яхно пояснила, що заяви Бойка про "насильство над людьми з боку радикалів" — це один із прикладів того, як може розвиватись внутрішнє поле з точки зору гібридних викликів.

"Це я до того, що війна, навіть після можливої зупинки гарячої фази війни, буде продовжуватись на інших рівнях. Звісно, політика та конкуренція є, і мають бути. Але ворог точно буде використовувати будь-які можливі протиріччя. Приклад заяви Бойка у цьому сенсі є незавуальованим. А скільки буде завуальованих.Тому повторю те, що часто кажу: треба думати не лише про фронт, а й про тил. Про невразливість зсередини та комунікацію з суспільством", — написала вона.

Політичний оглядач Леонід Швець також прокоментував. Він провів аналогію.

"Чули про термін "відкривачка"? М'ясо, яке йде першим, щоб розкривати наші вогневі точки. Шансів у таких на виживання нуль. Ось Бойко такий відкривашка: глянути, як піде", — каже він.

Що передувало

Юрій Бойко, депутат Верховної Ради та очільник групи "Платформа за життя і мир", виступив з критикою державної політики щодо мови, церкви та історичної пам'яті. У своєму відеозверненні в TikTok він назвав "насильством" процеси декомунізації, перейменування міст та обмеження впливу російської мови й церкви в Україні.

Основні тези Бойко:

  • Критика знесення пам'ятників;
  • Засудження мовних обмежень;
  • Заперечення змін у церковній політиці;
  • Заклик до "єднання країни".

Депутат провів паралель з подіями в США, де свого часу демонтували пам'ятники Колумбу, стверджуючи, що в Україні відбуваються подібні "радикальні" процеси.

Бойко каже, що тих, хто не підтримує державну політику декомунізації та дерусифікації стає більше.

Раніше "Телеграф" писав, що Рада проголосувала за позбавлення нагород зрадників України.

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#Юрій Бойко #ОПЗЖ