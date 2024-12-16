Чому в Україні ввели нові графіки відключень світла: експерт назвав кілька причин

Нові графіки допоможуть і енергетикам, і споживачам

Нові графіки відключень світла були створені одразу з кількома цілями. Одна з них — більш справедливий розподіл електроенергії.

Про це заявив директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Він пояснив, що тепер вимикатимуть лише необхідну кількість споживачів.

"Наприклад, потрібно обмежити 250 МВт потужностей, а в черзі було 400 МВт. Ось ці проміжні люди, які не вкладалися в повну чергу, теж відключалися тому, що команда була на відключення черги. А в цій черзі було багато людей, яких теоретично можна було залишити підключеними весь цей час. Саме тому ввели цю половинку за потужністю для того, щоб можна було точніше сформулювати кількість вимкнених. Відповідно люди, які раніше відключалися, тепер не будуть відключатися. Якщо в Києві, скажімо, вводили дві черги і відключали додатково десь 50-100 тис. людей, то тепер їх відключати не будуть", — говорить Харченко.

До того ж збільшиться швидкість відключення Оскільки більшість відключень здійснюється вручну, а не дистанційно, поділ на черги зменшить обсяг роботи енергетикам.

Нагадаємо, заступник міністра енергетики Роман Андарак заявив, що графіки погодинних відключень електроенергії будуть реальністю ще кілька місяців. Як мінімум – до настання весни.