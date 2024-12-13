Дніпру та Одесі світло на весь день ніяк не можна дати: експерт дав прогноз на зиму

Залежно від регіону світло будуть виключати по-різному

В Україні взимку світло у побутових споживачів буде відсутнє 4-8 годин на добу, а відключення відбуватимуться у 2-3 черги, але є нюанс.

Таким прогнозом поділився в етері "Київ 24" експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев. Він додав, що прогноз неоднаковим для різних регіонів країни.

"Я, як і раніше кажу про те, що цілком можливо за певних умов виникнення дефіциту електричної енергії в обсязі близько 3 гігават. А 3 гігавати – це дві-три черги вимкнень. Ну, може все ж таки дві черги вимкнень, тобто приблизно від 4 до 8 годин вимкнення електричної енергії на добу для побутових споживачів", – сказав Рябцев.

Він попередив, що цей прогноз неоднаковий для всіх регіонів і цілком зрозуміло, що після чергового обстрілу буде "непереливки насамперед тим районам, куди прилетіло". Це може бути Одеса, Бурштин, Харків, чи будь-який інший населений пункт. Логічно, що там будуть тривалішими періоди вимкнення електрики.

"Для тих, кому більше пощастило, там будуть трошки менші періоди без електричної енергії. І тут неможна сказати, що ось така несправедливість велика. Нажаль це об'єктивна ситуація, об'єктивний стан, який відображає особливості функціонування об'єднаної енергетичної системи України, в якій є об'єктивні обмеження передачі електричної енергії певних потрібних обсягів в напрямках і з заходу на схід, і з заходу на південь", – пояснив експерт.

З його слів, навіть якщо імпорт електроенергії в Україні буде залучений на 100%, такі міста, як Дніпро та Одеса, неможливо забезпечити світлом цілодобово

Нагадаємо, у п'ятницю, 13 грудня, російські війська обстріляли Україну "шахедами" та крилатими ракетами. Росія атакувала Івано-Франківщину, зокрема, вибухи лунали в Бурштині. Там зникло світло, ворог нібито поцілив у Бурштинську ТЕС.