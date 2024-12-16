В Дніпрі діють нові графіки відключень: як дізнатися свою підчергу

Новий уніфікований національний графік виправляє ситуацію, коли при однакових обмеженнях деякі області були зі світлом більше, а інші – менше

З понеділка, 16 грудня, в Україні починають діяти нові графіки відключення світла. По всій Україні кожну групу споживачів поділили на дві підгрупи, тепер між відключеннями світла буде мінімум 3,5 години з електрикою. Зокрема оновлені графіки вже діють у Дніпрі.

В ДТЕК нагадали, де можна дізнатися оновлені графіки — це можна з'ясувати в чат-боті, або на сайті ДТЕК Дніпровські електромережі. В оновленому графіку усі споживачі залишаються саме в тій черзі, в якій були й до цього. Дізнатися свою підчергу можна за посиланням.

Графіки відключень в Дніпрі 16 грудня

Як повідомили у ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", за розпорядженням диспетчерського центру НЕК "Укренерго", 16 грудня з 07:00 до 20:00 застосовуватимуться відключення наступних черг:

1.1 черга — з 12:00 до 16:00.

— з 12:00 до 16:00. 1.2 черга — з 15:00 до 16:00.

— з 15:00 до 16:00. 2.1 черга — з 12:00 до 16:00.

— з 12:00 до 16:00. 2.2 черга — з 12:00 до 16:00.

— з 12:00 до 16:00. 3.1 черга — з 07:00 до 08:00 та з 16:00 до 19:00.

— з 07:00 до 08:00 та з 16:00 до 19:00. 3.2 черга — з 07:00 до 08:00 та з 16:00 до 17:00.

— з 07:00 до 08:00 та з 16:00 до 17:00. 4.1 черга — з 16:00 до 20:00.

— з 16:00 до 20:00. 4.2 черга — з 16:00 до 20:00.

— з 16:00 до 20:00. 5.1 черга — з 08:00 до 12:00.

— з 08:00 до 12:00. 5.2 черга — з 08:00 до 12:00.

— з 08:00 до 12:00. 6.1 черга — з 08:00 до 12:00.

— з 08:00 до 12:00. 6.2 черга — з 08:00 до 12:00.

Як пояснювали в ДТЕК, з 01:00 16 грудня по всій Україні, зокрема й на Дніпропетровщині, почали діяти нові уніфіковані графіки стабілізаційних відключень, які є однаковими для всіх регіонів. Це дасть змогу більш гнучкого керування енергосистемою, що дозволяє відключати меншу кількість клієнтів.

"Раніше підхід до формування графіків відключень у різних областях значно відрізнявся за кількістю годин зі світлом та без світла. Щоб виправити це, НЕК Укренерго та Міністерство енергетики впроваджують єдиний підхід до створення графіків по всій країні, який зафіксований законодавчо", — пояснили енергетики.

Що змінилося

Графік відключень поділений на 30-хвилинні інтервали, а кожна черга поділена на дві підчерги: 1.1 та 1.2, 2.1 та 2.2 тощо

Годин зі світлом буде більше – щонайменше 3,5 години між можливими відключеннями при відсутності аварій у мережі

Раніше "Телеграф" розповідав, які графіки відключень діятимуть у понеділок, 16 грудня, по всій Україні. Одночасно максимум відключатимуть дві черги.