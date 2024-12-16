Почему в Украине ввели новые графики отключений света: эксперт назвал несколько причин

Новые графики помогут и энергетикам, и потребителям

Новые графики отключений света были созданы были созданы сразу с несколькими целями. Одна из них — более справедливое распределение электроэнергии.

Об этом заявил директор центра исследований энергетики Александр Харченко. Он объяснил, что теперь будут выключать только необходимое количество потребителей.

"Например, нужно ограничить 250 МВт мощностей, а в очереди было 400 МВт. Вот эти промежуточные люди, которые не укладывались в полную очередь, тоже отключались потому, что команда была на отключение очереди. А в этой очереди было много людей, который теоретически можно было бы оставить подключенными все это время. Именно поэтому ввели эту половинку по мощности для того, чтобы можно было более точно сформулировать количество отключенных. Соответственно люди, которые ранее отключались, теперь отключаться не будут. Если в Киеве, скажем, вводили две очереди и отключали дополнительно где-то 50-100 тыс. людей, то теперь их отключать не будут", — говорит Харченко.

К тому же увеличится скорость отключения. Поскольку большинство отключений осуществляется вручную, а не дистанционно, разделение на очереди уменьшит объем работы энергетикам.

Напомним, замминистра энергетики Роман Андарак заявил, что графики почасовых отключений электроэнергии будут реальностью еще несколько месяцев. Как минимум – до наступления весны.