Київ починає жити за новим графіком: як вимикатимуть світло у столиці 16 грудня

Причина запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак

У понеділок, 16 грудня, у столиці та Київській області світло вимикатимуть по-новому. Але графіки діятимуть з 07:00 до 20:00.

Про це повідомляє ДТЕК. Згідно з новими графіками усі групи ділять ще на дві підгрупи. Перевірити до якої ви належите можна в чат-боті або ж на сайті ДТЕК.

Графік відключення жителів столиці

Без відключень сьогодні буде підгрупа 4.2.

Відключення:

підгрупа 1.1 – з 12:00 до 15:30 та з 19:00 до 20:00;

та з підгрупа 1.2 відключення – з 12:00 до 15:30 та з 19:00 до 20:00;

та з підгрупа 2.1 – з 08:30 до 12:00;

підгрупа 2.2 – з 08:30 до 12:00;

підгрупа 3.1 відключення – з 07:00 до 08:30 та з 15:30 до 19:00;

та з підгрупа 3.2 – з 07:00 до 08:30 та з 15:00 до 17:00;

та з підгрупа 4.1 – з 12:00 до 15:30;

підгрупа 5.1 – з 15:30 до 19:00;

підгрупа 5.2 – з 15:30 до 19:00;

підгрупа 6.1 – з 08:00 до 12:00;

підгрупа 6.2 – з 08:00 до 12:00.

За інформацією ДТЕК, електроенергію в області виключатимуть за таким графіком:

У ДТЕК додали, що причина запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні цього року.

Що відомо про нові графіки

Минулого тижня в Україні оновилися інструкції для графіків відключення світла. І протягом кількох днів оператори системи розподілу (ОСР, або більш звично — обленерго) адаптували свої графіки до нових вимог.

Що змінилося для побутових споживачів:

кожна черга додатково розділена на дві підчерги

на відключення та підключення відводиться до 30 хвилин

графіки в усіх областях уніфікуються

Кожна група в кожній області, яку визначає обленерго, отримає чіткий час, коли до неї застосовуватимуть заходи обмеження. З урахуванням рівномірного розподілу за такими критеріями, як день/ніч та будній/вихідний день.

При цьому оскільки протягом дня повністю зрівняти тривалість для кожної групи неможливо, остаточне вирівнювання відбуватиметься за підсумками тижня.

Раніше "Телеграф" писав, що з 2025 року У Міненерго планують змінити порядок застосування графіків стабілізаційних відключень світла. Всі області можуть поділити на декілька зон.