Київ починає жити за новим графіком: як вимикатимуть світло у столиці 16 грудня
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Причина запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак
У понеділок, 16 грудня, у столиці та Київській області світло вимикатимуть по-новому. Але графіки діятимуть з 07:00 до 20:00.
Про це повідомляє ДТЕК. Згідно з новими графіками усі групи ділять ще на дві підгрупи. Перевірити до якої ви належите можна в чат-боті або ж на сайті ДТЕК.
Графік відключення жителів столиці
Без відключень сьогодні буде підгрупа 4.2.
Відключення:
- підгрупа 1.1 – з 12:00 до 15:30 та з 19:00 до 20:00;
- підгрупа 1.2 відключення – з 12:00 до 15:30 та з 19:00 до 20:00;
- підгрупа 2.1 – з 08:30 до 12:00;
- підгрупа 2.2 – з 08:30 до 12:00;
- підгрупа 3.1 відключення – з 07:00 до 08:30 та з 15:30 до 19:00;
- підгрупа 3.2 – з 07:00 до 08:30 та з 15:00 до 17:00;
- підгрупа 4.1 – з 12:00 до 15:30;
- підгрупа 5.1 – з 15:30 до 19:00;
- підгрупа 5.2 – з 15:30 до 19:00;
- підгрупа 6.1 – з 08:00 до 12:00;
- підгрупа 6.2 – з 08:00 до 12:00.
За інформацією ДТЕК, електроенергію в області виключатимуть за таким графіком:
У ДТЕК додали, що причина запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні цього року.
Що відомо про нові графіки
Минулого тижня в Україні оновилися інструкції для графіків відключення світла. І протягом кількох днів оператори системи розподілу (ОСР, або більш звично — обленерго) адаптували свої графіки до нових вимог.
Що змінилося для побутових споживачів:
- кожна черга додатково розділена на дві підчерги
- на відключення та підключення відводиться до 30 хвилин
- графіки в усіх областях уніфікуються
Кожна група в кожній області, яку визначає обленерго, отримає чіткий час, коли до неї застосовуватимуть заходи обмеження. З урахуванням рівномірного розподілу за такими критеріями, як день/ніч та будній/вихідний день.
При цьому оскільки протягом дня повністю зрівняти тривалість для кожної групи неможливо, остаточне вирівнювання відбуватиметься за підсумками тижня.
Раніше "Телеграф" писав, що з 2025 року У Міненерго планують змінити порядок застосування графіків стабілізаційних відключень світла. Всі області можуть поділити на декілька зон.