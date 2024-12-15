Годин зі світлом буде більше. У ДТЕК розповіли про нові графіки відключень

Навантаження на енергосистему буде розподілено більш точно

В Україні запроваджують уніфіковані графіки погодинних відключень електроенергії. Вони будуть однаково діяти в усіх українських містах.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК. Там наголосили, що кількість часу зі світлом збільшиться.

У компанії зазначили, що тепер між відключеннями світла буде мінімум 3,5 години з електрикою. Там пояснили, що по всій Україні кожну групу споживачів поділили на дві підгрупи.

Тепер, коли не потрібно вимикати всю групу, обленерго може вимкнути лише половину групи. Таким чином навантаження на енергосистему буде розподілено більш точно. Зазначається, що завдяки такому нововведенню більше споживачів одночасно будуть зі світлом.

Водночас у ДТЕК наголосили, що у випадку локальних аварій, або пошкодження ворогом ліній електропередач, графіки відключень світла для цього регіону зміняться. Громадян закликали слідкувати за оновленням графіків на офіційних сторінках операторів системи розподілу.

Нагадаємо, заступник міністра енергетики Роман Андарак заявив, що графіки погодинних відключень електроенергії будуть реальністю ще кілька місяців. Як мінімум — до настання весни.