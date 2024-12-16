Одночасний розвиток атомної та розподіленої генерації – державна стратегія України

Будівництво атомної та розподіленої генерації є ключовою частиною енергетичної стратегії України. Це дозволить забезпечити стабільність енергосистеми, промислову конкурентоспроможність і енергетичну незалежність. Тому Верховна Рада має підтримати законопроєкт про добудову 3-го та 4-го енергоблоків Хмельницької атомної електростанції. Про це заявив народний депутат Сергій Нагорняк.

За словами депутата, обговорення майбутнього енергетичної системи України точиться між прихильниками різних підходів. Одні виступають за розподілену генерацію, яка включає мобільні газові станції, як засіб підвищення стійкості до атак. Водночас Нагорняк наголошує, що атомна енергетика залишається базовою складовою енергосистеми, і розвивати потрібно обидва напрямки.

"Ми не обираємо – ми будуємо все. І це критично важливо. Законопроєкт про добудову атомних блоків Хмельницької АЕС потрібно прийняти зараз, бо після війни буде пізно. У мирний час жодна розподілена генерація не зможе забезпечити потреби промисловості. А якщо й зможе, то це буде настільки дорого, що наша промисловість стане неконкурентоздатною", – наголосив Нагорняк.

Він зазначив, що добудова атомних блоків забезпечить стабільну базову генерацію електроенергії, яка є основою для відновлення промисловості після війни. Водночас Україна продовжує розвивати розподілену та резервну генерацію, що зробить енергосистему гнучкішою та більш стійкою.

"Будівництво мобільних станцій і розподіленої генерації вже триває завдяки підтримці міжнародних партнерів. Немає ніяких протиріч: ми будуємо і атом, і розподілену генерацію, адже це ключ до стабільної енергосистеми в майбутньому", – зазначив депутат.

Сергій Нагорняк подякував міжнародним партнерам за допомогу у впровадженні енергетичних проєктів та закликав українських парламентарів підтримати законопроєкт, що дозволить якнайшвидше розпочати добудову блоків на Хмельницькій АЕС.

Нагадаємо, Верховна Рада розгляне відповідний законопроєкт вже цього тижня.