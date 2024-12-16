Одновременное развитие атомной и распределенной генерации – государственная стратегия Украины

Строительство атомной и распределенной генерации является ключевой частью энергетической стратегии Украины. Это позволит обеспечить стабильность энергосистемы, промышленную конкурентоспособность и энергетическую независимость. Поэтому Верховная Рада должна поддержать законопроект о достройке 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции. Об этом заявил народный депутат Сергей Нагорняк.

По словам депутата, обсуждение будущего энергетической системы Украины идет между сторонниками разных подходов. Одни выступают за распределенную генерацию, включающую мобильные газовые станции как средство повышения стойкости к атакам. В то же время Нагорняк отмечает, что атомная энергетика остается базовой составляющей энергосистемы, и развивать нужно оба направления.

"Мы не выбираем – мы строим все. И это критически важно. Законопроект о достройке атомных блоков Хмельницкой АЭС нужно принять сейчас, потому что после войны будет поздно. В мирное время ни одна распределенная генерация не сможет обеспечить потребности промышленности. А если и сможет, то это будет настолько дорого, что наша промышленность станет неконкурентоспособной», – подчеркнул Нагорняк.

Он отметил, что достройка атомных блоков обеспечит стабильную базовую генерацию электроэнергии, которая является основой восстановления промышленности после войны. В то же время Украина продолжает развивать распределенную и резервную генерацию, что сделает энергосистему более гибкой и устойчивой.

"Строительство мобильных станций и распределенной генерации уже идет благодаря поддержке международных партнеров. Нет никаких противоречий: мы строим и атом, и распределенную генерацию, ведь это ключ к стабильной энергосистеме в будущем", – отметил депутат.

Сергей Нагорняк поблагодарил международных партнеров за помощь во внедрении энергетических проектов и призвал украинских парламентариев поддержать законопроект, который позволит как можно быстрее начать достройку блоков на Хмельницкой АЭС.

Напомним, Верховная Рада рассмотрит соответствующий законопроект уже на этой неделе.