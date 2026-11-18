Українці отримали попередження про землетрус, у квартирах хиталися люстри

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У ніч на 18 листопада 2026 року в багатьох населених пунктах України відчувалися сильні підземні поштовхи, — у квартирах розхитувалися люстри. Зафіксовано землетрус магнітудою 5,6 за шкалою Ріхтера з осередком в Румунії.

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Українці отримали сповіщення про землетрус, у квартирах хиталися люстри

Головний центр спеціального контролю повідомив, що землетрус зареєстрували о 02:48:53 за київським часом на глибині 134 км. Українцям на смартфони прийшли сповіщення, наприклад для Кам’янця-Подільського було вказано час землетрусу 02:49 і магнітуда 6,3.

Нічне сповіщення містило початкову оцінку магнітуди землетрусу

Поштовхи в Україні оцінювалися в 4–5 балів Джерело: gcsk.gov.ua

У мережі з'явилися відео, як під час землетрусу в Одеській області та у Києві розхитувалися люстри. Пишуть, що попередній землетрус такої потужності в регіоні був у 1977 році, також з епіцентром у Румунії.

Україну трясе вже не вперше з початку листопада

У ніч на 10 листопада жителі Києва, Житомира, Вінниці та Дніпра повідомляли про сильну вібрацію: за словами очевидців, подекуди відчинялися двері й обсипалася стеля. Офіційних повідомлень про землетрус тієї доби не було. В мережі припускали, що вібрацію було викликано наслідками підриву росіянами газопроводу у Донецькій області, між Краматорськом та Слов'янськом.

Окрім того, Головний центр спеціального контролю зареєстрував 10 листопада землетрус магнітудою 2,2 на Буковині, а 17 листопада – магнітудою 2,8 на Дніпропетровщині.

Чи стануть землетруси нормою для України

На території України є кілька сейсмічно активних поясів. Через це час від часу відбуваються землетруси, але їхня потужність навряд чи може спричинити катастрофічні руйнування.

Також ці явища не становлять прямої загрози життю людей. Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів директор Інституту геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України, кандидат фізико-математичних наук, член-кореспондент НАН України, сейсмолог Олександр Кендзера.

Підземні поштовхи є нормальним періодичним природним явищем для частини України. Як пояснила старша наукова співробітниця відділу сейсмічної небезпеки Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України Тетяна Амашукелі, на Одещині та Миколаївщині, зокрема, зазвичай відчувають відлуння глибокофокусної зони Вранча в Румунії або землетрусів біля Криму.

Раніше "Телеграф" розповідав, де в Україні можуть бути землетруси. В нашій країні є кілька головних сейсмічних активних зон і регіонів.