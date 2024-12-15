Мороз до -7°C та сніг. Якій з областей найбільше пощастило з погодою 15 грудня

Справжня зима продовжується

В Україні вже протягом кількох днів тримається морозна та зимова погода. Не виключенням стане і неділя, 15 грудня, адже в цей день сонечко пригріє лише в одній з областей.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру. За прогнозом синоптиків, найхолодніше буде на сході та півночі країни.

Західні області 15 грудня очікує до -4 градусів морозу вночі та -2 градусів вдень. Також можливий невеликий сніг протягом дня. На півночі країни морози вдарять сильніше, адже там синоптики прогнозують до -5 градусів вночі, а вдень — до -1 градуса. З опадів — можливий невеликий сніг.

У східних областях прогнозують найбільший мороз у -7 градусів вночі та -1 градус вдень. Сніг тут синоптики також обіцяють. Центральні регіони морозна погода не відпустить і вдень стовпчик термометра опуститься до -1 градуса, а вночі — до -6 градусів.

Південні області очікує найтепліша погода, особливо в Одеській області, де вдень сонце пригріє аж до +5 градусів, а вночі до +2 градусів. Невеличкий сніг може зриватись протягом дня.

У зв'язку зі снігопадами 15 грудня синоптики попереджають про лавини на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей. Рівень небезпеки 4 та 5.

Нагадаємо, що напередодні Нового Року столицю очікує не дуже зимова погода, проте є нюанс.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україну повернеться потепління та відступлять морози.